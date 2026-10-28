Consternación y entrega entre los voluntarios que se acercan a ayudar al accidente de Urda

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Urda (Toledo), 28 oct (EFE).- Los voluntarios que se han desplazado este miércoles al accidente de Urda (Toledo) para ayudar a los servicios de emergencia se mueven entre la consternación por lo ocurrido y las ganas de colaborar tras las primeras horas de la tragedia.

Entre ellos dos mujeres de Ciudad Real que han viajado desde su ciudad -a 50 kilómetros de distancia- en cuanto han visto la magnitud de la tragedia que, por el momento, deja 64 fallecidos y decenas de heridos, algunos de ellos trasladados a Toledo y a Madrid.

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Eva ha llegado pasadas las 11 de la mañana al punto del accidente, donde pueden verse tres vagones descarrilados y al que no dejan de llegar sanitarios, miembros de la Guardia Civil y algunos coches funerarios.

Su labor se ha basado, siguiendo las indicaciones de los profesionales, en repartir agua a las víctimas que se encontraban en los alrededores de las vías y también en hablar con ellas.

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"A veces con eso basta, con estar e intentar consolar", ha explicado.

Junto a ella ha viajado Isabel, que ya había acudido como voluntaria en otras tragedias, entre ellas la dana de Valencia.

"Somos gente muy comprometida socialmente, había que ayudar y aquí estamos", ha declarado.

Ambas se han dirigido después a la localidad de Urda, a siete kilómetros del punto del accidente, a seguir con sus labores en los puntos habilitados para las víctimas.

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"Vamos a ver qué nos encontramos", ha añadido. EFE