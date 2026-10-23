Todo el litoral cantábrico y el gallego en aviso naranja por oleaje y Girona en amarillo

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Madrid, 23 oct (EFE).- Todo el litoral cantábrico además del gallego se encuentran hoy bajo aviso naranja (peligro importante) por olas de hasta 8 metros en el País Vasco y en Cantabria, y Girona (Cataluña) en el Ampurdán se encuentra en nivel amarillo de riesgo también por temporal marítimo, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en su página web.

En Cataluña se activará también hoy el aviso amarillo, aunque por fuerte viento, en el prelitoral sur de Tarragona a últimas horas de la tarde, ante la previsión de rachas de hasta 70 kilómetros por hora.

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En el litoral cántabro y en todo el litoral vasco se podrán registrar este viernes vientos marinos de hasta 74 kilómetros por hora y olas de 8 metros de altura.

En el litoral asturiano, también bajo aviso naranja por temporal marítimo, las olas podrán llegar a ser de 5 a 7 metros.

En Galicia podrán registrarse también olas de 5 a 7 metros en amplias zonas. EFE