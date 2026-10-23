Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino 2026-27

Redacción deportes, 23 oct (EFE).- Calendario de la Copa del Mundo de esquí alpino, que arranca este sábado en el glaciar austriaco de Sölden (Tirol) con la disputa de un gigante femenino:
- MUJERES:
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24.10: Gigante de Sölden (AUT)
14.11: Eslalon de Levi (FIN)
21.11. Eslalon de Gurgl (AUT)
28.11. Gigante de Killington (USA)
29.11. Eslalon de Killington (USA)
05.12. Gigante de Mont Tremblant (CAN)
06.12. Gigante de Mont Tremblant (CAN)
11.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
12.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
13.12. Super-G de Vail/Beaver Creek (USA)
18.12. Super-G de St. Moritz (SUI)
19.12. Super-G de St. Moritz (SUI)
20.12. Gigante de St. Moritz (SUI)
22.12. Eslalon de Courchevel (FRA)
28.12. Gigante de Gosau (AUT)
29.12. Eslalon de Gosau (AUT)
04.01. Gigante de Flachau (AUT)
05.01. Eslalon de Flachau (AUT)
09.01. Descenso de Val di Fassa (ITA)
10.01. Super-G de Val di Fassa (ITA)
15.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)
16.01. Descenso de Cortina d'Ampezzo (ITA)
17.01. Super-G de Cortina d'Ampezzo (ITA)
19.01. Gigante de Kronplatz/San Vigilio (ITA)
23.01. Gigante de Jasna (SVK)
24.01. Eslalon de Jasna (SVK)
29.01. Gigante de Kranjska Gora (SLO)
30.01. Eslalon de Kranjska Gora (SLO)
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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)
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20.02. Super-G de Lenzerheide (SUI)
21.02. Super-G de Lenzerheide (SUI)
27.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
28.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
06.03. Gigante de Soldeu (AND)
07.03. Eslalon de Soldeu (AND)
12.03. Descenso de Narvik (NOR)
13.03. Super-G de Narvik (NOR)
20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)
21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)
23.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)
25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA)
-HOMBRES:
25.10. Gigante de Sölden (AUT)
15.11. Eslalon de Levi (FIN)
22.11. Eslalon de Gurgl (AUT)
28.11. Super-G de Copper Mountain (USA)
29.11. Gigante de Copper Mountain (USA)
03.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
04.12. Descenso de Vail/Beaver Creek (USA)
05.12. Super-G de Vail/Beaver Creek (USA)
06.12. Gigante de Vail/Beaver Creek (USA)
12.12. Gigante de Val d'Isere (FRA)
13.12. Eslalon de Val d'Isere (FRA)
18.12. Super-G Val Gardena (ITA)
19.12. Descenso de Val Gardena (ITA)
20.12. Gigante de Alta Badia (ITA)
21.12. Eslalon de Alta Badia (ITA)
23.12. Eslalon de Madonna di Campiglio (ITA)
28.12. Descenso de Bormio (ITA)
29.12. Super-G de Bormio (ITA)
02.01. Gigante de Kranjska Gora (SLO)
03.01. Eslalon de Kranjska Gora (SLO)
09.01. Gigante de Adelboden (SUI)
10.01. Eslalon de Adelboden (SUI)
15.01. Super-G de Wengen (SUI)
16.01. Descenso de Wengen (SUI)
17.01. Eslalon de Wengen (SUI)
22.01. Super-G de Kitzbühel (AUT)
23.01. Descenso de Kitzbühel (AUT)
24.01. Eslalon de Kitzbühel (AUT)
26.01. Gigante de Schladming (AUT)
27.01. Eslalon de Schladming (AUT)
30.01. Eslalon de Chamonix (FRA)
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01.02-14.02: Mundiales, en Crans Montana (SUI)
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20.02. Descenso de Garmisch-Partenkirchen (GER)
21.02. Super-G de Garmisch-Partenkirchen (GER)
27.02. Descenso de Saalbach (AUT)
28.02. Super-G de Saalbach (AUT)
06.03. Descenso de Kvitfjell (NOR)
07.03. Super-G de Kvitfjell (NOR)
13.03. Gigante de Are (SWE)
14.03. Eslalon de Are (SWE)
20.03. Finales. Descenso de Sun Valley (USA)
21.03. Finales. Super-G de Sun Valley (USA)
24.03. Finales. Gigante de Sun Valley (USA)
25.03. Finales. Eslalon de Sun Valley (USA). EFE
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