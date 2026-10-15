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Andalucía inicia trámites para recurrir en el Constitucional los dos decretos de vivienda

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Sevilla, 15 oct (EFE).- El Gobierno andaluz va a recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) los decretos de vivienda aprobados por el Ejecutivo central al considerar que podría haber invasión de competencias autonómicas y vulneración del derecho a la propiedad privada, según ha informado este jueves la consejera autonómica de Vivienda, Rocío Díaz.

En su cuenta oficial de X, Díaz ha anunciado que la Junta de Andalucía ha iniciado los trámites para recurrir los dos decretos puesto que "los primeros análisis jurídicos apuntan a una posible invasión de competencias autonómicas y a una vulneración del derecho a la propiedad privada".

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En declaraciones realizadas a varios medios de comunicación, la consejera ha señalado que el gabinete jurídico de la Junta considera que puede prosperar un recurso de inconstitucionalidad por haber materias que suponen la "invasión de competencias", y que además podría haber una "vulneración de derecho a la propiedad privada".

Tras destacar que la aprobación de dichos decretos está traduciéndose en la retirada de viviendas del mercado, la consejera ha destacado que "no es de recibo" que se volvieran a aprobar dichos decretos cuando fueron tumbados por el Congreso de los Diputados donde "reside la soberanía nacional".

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"La retirada de viviendas incide directamente en las familias, en los jóvenes, y muy especialmente en las personas vulnerables, y eso no puede ocurrir", ha señalado Díaz, quien ha añadido que "no es de recibo aprobar dos decretos y llevarlos a la Diputación Permanente para convalidarlos cuando han sido rechazados por el Congreso.

La consejera ha reiterado que se trata de "una trampa" y ante ello la Junta andaluza lo que está haciendo es "preparar" el acuerdo para llevarlo a la comisión general de viceconsejeros y de ahí al Consejo Consultivo para su aprobación finalmente por el Consejo de Gobierno. EFE

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