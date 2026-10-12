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Olimpia se aferra al liderato del Clausura de Paraguay que disputa con Libertad

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Asunción, 11 oct (EFE).- Olimpia empató sin goles este domingo ante Rubio Ñu y se mantuvo como líder del torneo Clausura paraguayo, con 27 puntos, los mismos que su escolta, Libertad, que también igualó por 2-2 frente a Guaraní, en partidos correspondientes a la fecha 14.

Este es el segundo empate consecutivo que firma el equipo dirigido por el técnico argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, unos resultados que le han impedido ampliar su ventaja en la cima del campeonato.

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Libertad, en su lucha por recuperar el liderato que perdió hace dos fechas, abrió el marcador con un gol del delantero Gustavo Aguilar, pero Guaraní igualó el encuentro con el extremo Maximiliano Añasco durante el primer tiempo.

El conjunto aborigen, sexto con 22 puntos, se adelantó en la segunda mitad gracias a un gol en propia puerta del gumarelo Federico Carrizo. El atacante Elvio Vera evitó la derrota de Libertad al convertir un penal que selló el empate.

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El sábado, Cerro Porteño goleó por 3-0 a Sportivo Luqueño con tantos de los argentinos Pablo Vegetti y Lucas Merolla y del paraguayo Derlis Rodríguez, que ubicó al equipo azulgrana parcialmente en séptima posición, con 20 enteros.

El conjunto asunceno presentó una formación renovada tras la separación de cinco jugadores anunciada el miércoles pasado por el presidente del club, Blas Reguera.

El defensor argentino Abel Luciatti, los atacantes Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe -quien nació en Argentina y se naturalizó paraguayo-, así como los mediocampistas Robert Piris Da Mota y Cristhian Paredes fueron apartados de Cerro Porteño en medio de un proceso de "cambios profundos" para hacer frente a una racha de resultados decepcionantes, según dijo Reguera.

Por otro lado, Trinidense le arrancó el sábado un empate por 1-1 al descendido San Lorenzo.

La fecha 14 concluirá el lunes con un duelo entre el 2 de Mayo -tercero con 25 puntos- y Sportivo Ameliano y otro partido entre Nacional y Recoleta. EFE

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