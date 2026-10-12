Luis Miguel Ramis, segundo relevo de la temporada en los banquillos de Primera

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Madrid, 12 oct (EFE).- La salida de Luis Miguel Ramis como entrenador del Osasuna supone el segundo relevo en los banquillos de LaLiga EA Sports 2026-2027 después de la de Carlos Corberán al frente del Valencia.

Este fue reemplazado de forma interina por Óscar Sánchez, quien dirigió al conjunto valencianista en la sexta y séptima jornada. En la octava se ha estrenado el mexicano Javier Aguirre, que debutó en El Sardinero.

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- Relevos en los banquillos de Primera 2026/27:

Jorn.

Entrenador

Club

Sustituto

5ª

Carlos Corberán

Valencia

Javier Aguirre

8ª

Luis Miguel Ramis

Osasuna

Jagoba Arrasate

(+) Óscar Sánchez dirigió al Valencia de forma interina las jornadas 6 y 7

EFE

jap/cmm