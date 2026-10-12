Las plazas en viviendas turísticas bajaron en verano en casi 33.000, un 8 % sobre 2025

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Madrid, 12 oct (EFE).- La vivienda turística continuó reduciéndose en los meses de verano, en concreto en casi 33.000 plazas en las 25 principales capitales, que sumaron un máximo de 352.180 plazas, según datos de Exceltur, que atribuye la caída al creciente esfuerzo de las administraciones locales por dar prioridad al uso residencial.

No obstante, la alianza que reúne a una treintena de grandes empresas de todos los subsectores turísticos asegura que el ritmo de reducción (8,3 % en el periodo junio-agosto sobre esos mismos meses del año anterior) ha sido menor respecto a enero-mayo (11,3 %) por el efecto de la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de viajeros.

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Sostienen que la entrada en vigor de este registro había reforzado, junto con las actuaciones autonómicas y locales, el proceso de depuración de la oferta que no cumplía la normativa pero con la decisión del alto tribunal la reducción perdió intensidad.

El registro único de alquileres de corta duración empezó a ser efectivo el 1 de julio de 2025 y obligaba a todas las viviendas de uso turístico (VUT) o de temporada a contar con un código para poder operar legalmente y anunciarse en las plataformas.

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Según Exceltur, con datos de AirDNA basados en los del Instituto Nacional de Estadística (INE), las 25 principales capitales anotaron un máximo de 365.180 plazas en el periodo junio-agosto, el 8,3 % menos que un año antes, pero el esfuerzo es particularmente notable en las seis principales ciudades, que concentran casi 3 de cada 4 plazas.

Entre estas, Barcelona fue, junto con Málaga, la única de las grandes capitales que incrementó el ritmo de reducción de la oferta de estas casas, con una caída del 10,6 %, frente al 8,6 % que habían disminuido en enero-mayo. A cierre de agosto contaba con 8.063 plazas menos y un máximo de 76.621 en el periodo.

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En el caso de la capital catalana, Exceltur atribuye la mayor reducción a una estrategia que mantiene congelado el crecimiento de las VUT y donde el ayuntamiento prevé no renovar las licencias en 2028 para devolverlas al uso residencial.

En Málaga el descenso fue más discreto, del 2,6 % (1.094 plazas menos), pero muy superior al 0,3 % de caída de enero-mayo pasados, por la moratoria de nuevas VUT de hasta 3 años mientras se modifica el Plan de Ordenación Urbana.

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Sevilla, que mantiene el ritmo de reducción en el 0,6 %, tiene fuertes restricciones en las zonas del centro, de forma que el límite municipal del 10 % de VUT sobre las viviendas familiares impide nuevas altas en numerosos barrios del caso antiguo y del barrio de Triana.

Las mayores reducciones se observaron en Alicante, con un descenso del 11,3 %, porque continúa vigente la moratoria sobre nuevas VUT, a la que se suman desde este 2026 las competencias sancionadoras de que se ha dotado la ciudad.

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En Valencia, con un recorte del 10 %, la nueva regulación establece límites simultáneos de implantación por distrito, barrio y manzana, junto con mayores requisitos urbanísticos y el refuerzo en el control de nuevas altas.

Madrid, con un máximo de 76.621 viviendas turísticas, observó una reducción de casi 6.500 plazas en paralelo al despliegue del Plan Reside, orientado a restringir estos alojamientos en edificios residenciales.

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Con todo la mayor reducción en el número de VUT se contabilizó en Ibiza, con una caída del 31 %, al pasar de un máximo de 2.015 en el periodo junio-agosto del año pasado a las 1.390 de esos meses de este año.

A Coruña observó un recorte del 27 % en las plazas en alojamientos de este tipo (hasta 2.375); San Sebastián bajó un 25 %, con un máximo de 5.470 plazas entre los meses de junio y agosto, y Palma de Mallorca experimentó una rebaja próxima al 23 %.

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La rebaja de la presión turística en los destinos es uno de los ejes de la plataforma "Turismo que suma", impulsada por Exceltur, que reúne a más de 85 entidades para promover un modelo de desarrollo equilibrado y que reduzca el impacto negativo sobre la vida de los residentes. EFE