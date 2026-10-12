Espana agencias

Las plazas en viviendas turísticas bajaron en verano en casi 33.000, un 8 % sobre 2025

Guardar

Madrid, 12 oct (EFE).- La vivienda turística continuó reduciéndose en los meses de verano, en concreto en casi 33.000 plazas en las 25 principales capitales, que sumaron un máximo de 352.180 plazas, según datos de Exceltur, que atribuye la caída al creciente esfuerzo de las administraciones locales por dar prioridad al uso residencial.

No obstante, la alianza que reúne a una treintena de grandes empresas de todos los subsectores turísticos asegura que el ritmo de reducción (8,3 % en el periodo junio-agosto sobre esos mismos meses del año anterior) ha sido menor respecto a enero-mayo (11,3 %) por el efecto de la anulación por parte del Tribunal Supremo del registro único de viajeros.

PUBLICIDAD

Sostienen que la entrada en vigor de este registro había reforzado, junto con las actuaciones autonómicas y locales, el proceso de depuración de la oferta que no cumplía la normativa pero con la decisión del alto tribunal la reducción perdió intensidad.

El registro único de alquileres de corta duración empezó a ser efectivo el 1 de julio de 2025 y obligaba a todas las viviendas de uso turístico (VUT) o de temporada a contar con un código para poder operar legalmente y anunciarse en las plataformas.

PUBLICIDAD

Según Exceltur, con datos de AirDNA basados en los del Instituto Nacional de Estadística (INE), las 25 principales capitales anotaron un máximo de 365.180 plazas en el periodo junio-agosto, el 8,3 % menos que un año antes, pero el esfuerzo es particularmente notable en las seis principales ciudades, que concentran casi 3 de cada 4 plazas.

Entre estas, Barcelona fue, junto con Málaga, la única de las grandes capitales que incrementó el ritmo de reducción de la oferta de estas casas, con una caída del 10,6 %, frente al 8,6 % que habían disminuido en enero-mayo. A cierre de agosto contaba con 8.063 plazas menos y un máximo de 76.621 en el periodo.

En el caso de la capital catalana, Exceltur atribuye la mayor reducción a una estrategia que mantiene congelado el crecimiento de las VUT y donde el ayuntamiento prevé no renovar las licencias en 2028 para devolverlas al uso residencial.

En Málaga el descenso fue más discreto, del 2,6 % (1.094 plazas menos), pero muy superior al 0,3 % de caída de enero-mayo pasados, por la moratoria de nuevas VUT de hasta 3 años mientras se modifica el Plan de Ordenación Urbana.

Sevilla, que mantiene el ritmo de reducción en el 0,6 %, tiene fuertes restricciones en las zonas del centro, de forma que el límite municipal del 10 % de VUT sobre las viviendas familiares impide nuevas altas en numerosos barrios del caso antiguo y del barrio de Triana.

Las mayores reducciones se observaron en Alicante, con un descenso del 11,3 %, porque continúa vigente la moratoria sobre nuevas VUT, a la que se suman desde este 2026 las competencias sancionadoras de que se ha dotado la ciudad.

En Valencia, con un recorte del 10 %, la nueva regulación establece límites simultáneos de implantación por distrito, barrio y manzana, junto con mayores requisitos urbanísticos y el refuerzo en el control de nuevas altas.

Madrid, con un máximo de 76.621 viviendas turísticas, observó una reducción de casi 6.500 plazas en paralelo al despliegue del Plan Reside, orientado a restringir estos alojamientos en edificios residenciales.

 Con todo la mayor reducción en el número de VUT se contabilizó en Ibiza, con una caída del 31 %, al pasar de un máximo de 2.015 en el periodo junio-agosto del año pasado a las 1.390 de esos meses de este año.

A Coruña observó un recorte del 27 % en las plazas en alojamientos de este tipo (hasta 2.375); San Sebastián bajó un 25 %, con un máximo de 5.470 plazas entre los meses de junio y agosto, y Palma de Mallorca experimentó una rebaja próxima al 23 %.

La rebaja de la presión turística en los destinos es uno de los ejes de la plataforma "Turismo que suma", impulsada por Exceltur, que reúne a más de 85 entidades para promover un modelo de desarrollo equilibrado y que reduzca el impacto negativo sobre la vida de los residentes. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de octubre

El valor del metal precioso se mantiene en constante cambio ante los diferentes movimientos que se registraron en el mercado

Precio del oro en España: la cotización máxima y mínima por gramo hoy 12 de octubre

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

Una información adelantada por ‘El País’ relata varias incursiones deliberadas que estuvieron a punto de provocar una colisión entre un patrullero español y otro marroquí

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

El precio de los carburantes se modifica diariamente

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

La lucha de Elsa Riquelme contra Blackstone, que pasó de un posible desahucio a un alquiler social: “Tenemos que estar organizados para que esto cambie”

Esta mujer chilena que llegó hace más de dos décadas a Madrid asegura que “luchar vale la pena”, ya que tanto los fondos de inversión como las administraciones pueden dar alternativas

La lucha de Elsa Riquelme contra Blackstone, que pasó de un posible desahucio a un alquiler social: “Tenemos que estar organizados para que esto cambie”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

Desfile del 12 de octubre, en directo: última hora de la celebración de la Fiesta Nacional en Madrid

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

Las claves para entender la reconfiguración de la izquierda en el 29-N: Podemos negocia con Rufián, Colau gana peso y Más Madrid coloca a Emilio Delgado

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”