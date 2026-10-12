Ford Valencia inicia una nueva era de la mano del grupo chino Geely en su 50 aniversario

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Inmaculada Martínez

València, 12 oct (EFE).- La alianza de Ford con la china Geely Holding Group para crear una empresa conjunta en la planta de Almussafes (Valencia) pone la guinda al aniversario del medio siglo de la automovilística estadounidense en Valencia, desde el primer Fiesta que fabricó en 1976 a los cinco modelos anunciados que saldrán de la factoría en los próximos años y que ponen fin a una etapa convulsa.

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Hace ahora cincuenta años que salió de Almussafes su primer vehículo, un Fiesta, el 18 de octubre de 1976, y unos días más tarde, el 25 de octubre, la planta fue inaugurada por el entonces rey Juan Carlos. Seis años después se inauguró el parque industrial de proveedores en el mismo municipio, situado 25 kilómetros al suroeste de la capital valenciana.

La evolución de la fábrica, paralela al desarrollo industrial y tecnológico, se refleja en los datos técnicos del primer coche que salió de las instalaciones, un Fiesta, frente a las características de los modelos actuales, de mucha más potencia, tecnología incorporada e interiores más cuidados y ergonómicos.

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A partir de 2028, dos SUV de Geely y un 'crossover' multienergía de Ford se unirán al actual Kuga y al modelo de la saga Bronco anunciado para la planta valenciana, un volumen de producción que hace prever creación de empleo y aporta mucha tranquilidad a la plantilla.

Hasta que llegue ese momento se vivirá una etapa valle y probablemente se tenga que acordar alguna regulación del empleo para una parte del año 2027, de cara a iniciar la rampa de lanzamiento del Bronco.

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- Empleo: en sus primeros tiempos, la planta tenía 12.000 trabajadores; hoy la plantilla es de 4.142 personas tras los ajustes de los últimos años, si bien la alianza con Geely augura un aumento de la plantilla. Este año, además, concluye un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) del Mecanismo Red que ha dejado a la planta sin producción varios días de cada mes.

El presidente del Comité de empresa, Carlos Faubel, considera la posibilidad de que se tenga que acudir a un ERTE el próximo año para pasar unos meses de muy poca producción hasta la vuelta del verano, cuando comenzarán los trabajos de lanzamiento del Bronco de cara a 2028 y otros tres modelos más para 2029.

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- Vehículos en producción simultánea: hasta cinco modelos han convivido en la planta de fabricación y, por ejemplo, la Transit presentaba más de 17 variantes, una capacidad que refleja la versatilidad de la planta y su capacidad de adaptación a los picos de mayor producción. Sin embargo, desde abril de 2024 solo fabrica el Kuga.

- Unidades fabricadas y modelos: récords de producción cercanos a las 400.000 unidades anuales se registraron a principios de los 2000, teniendo en cuenta que se producían coches pequeños como el Mazda 2, el Fiesta o el Focus; en 2013-2014 se volvió a dar una producción elevada y fue necesario un tercer turno de trabajo, con 227.000 y 283.000 coches producidos al año, respectivamente. Fueron los últimos ejercicios con tanto volumen anual.

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La planta valenciana ha montado los modelos Fiesta, Mondeo, Orion, Focus, Galaxy, Escort, Ka, Kuga, Mazda 2, S-MAX y C-MAX y Transit Connect en diferentes versiones.

Tiene capacidad para 1.400-1.500 unidades diarias o incluso 2.000 con tres turnos de trabajo.

- Sindicatos: en el inicio de la planta había catorce sindicatos, un número que se redujo a cinco -UGT, CCOO, CGT, Sindicat de Progrés Valenciá (SPV) y Sindicato de Cuadros de Ford-España (FAMIF)-, y posteriormente a dos: UGT, que disfruta de mayoría absoluta desde 2003, y STM-Intersindical.

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La unión con Geely en una 'joint venture' (empresa conjunta en la que Ford participa con el 66 % y Geely con el 34 %), aporta tranquilidad, carga de trabajo y generación de empleo a la planta, que podría volver a "sus años de esplendor" de tres turnos de trabajo y una plantilla del doble que la actual, según afirma Faubel.

La alianza para la nueva empresa, que presidirá Jeff Jones, es un punto de inflexión puesto que pasar de tener un solo vehículo en fabricación a cinco modelos representa "mucha actividad y muchas exportaciones para la Comunitat Valenciana".

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Después de un tiempo de incertidumbre, "podemos mirar hacia el futuro de manera más tranquila e ilusionante", expresa el representante sindical.

Asimismo, recientemente se ha firmado el Acuerdo 2030 para Ford Almussafes que recoge las condiciones laborales y salariales de la plantilla para los próximos cuatro años, garantiza aumentos salariales por encima del IPC y una gratificación especial de 1.000 euros que a partir de 2029 se consolidará en las tablas salariales. EFE

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