Espana agencias

España cierra otra legislatura sin cumplir el mandato del GRECO de 2014 de regular la relación entre políticos y lobbies

Imagen 65UCGTCF4NHPHMP2KLRRLZCUSM
Guardar

España ha puesto fin esta semana a otra legislatura sin haber cumplido las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) sobre la regulación de las relaciones entre los políticos, especialmente los parlamentarios, y los llamados grupos de interés, una demanda que este órgano del Consejo de Europa viene reclamando desde 2014 y que también reclama la Comisión Europea.

El GRECO, al que España se adhirió en 1999, lleva desde 2014 subrayando la necesidad de que se introduzcan controles y se imprima transparencia en la labor de los grupos de interés y su influencia que la redacción de la leyes.

PUBLICIDAD

Es decir, España lleva 12 años siendo señalada por carecer de esta normativa y viendo como el GRECO le exige que garantice una mayor transparencia tanto de las actividades de quienes intentan influir como de quienes reciben la influencia.

En su último informe, de 2024, también la Comisión Europa criticaba que España no había realizado nuevos avances en esta materia y le recomendaba proceder a la aprobación de una ley que incluyera el establecimiento de un registro público obligatorio de 'lobbies'.

PUBLICIDAD

AVANCES FORMALES, PERO NO REALES

Por su parte, el GRECO viene avisando de que no basta con crear un registro de grupos influencia, sino que hay que hacer públicas las agendas de los parlamentarios para que se sepa quién se reúne con quién, para qué y qué asuntos tratan.

En el ámbito parlamentario ha habido avances formales, pero el GRECO los sigue considerando insuficientes. En 2019 el Congreso aprobó su Código de Conducta, donde ya obligaba a sus señorías a hacer públicas sus agendas en la web de la Cámara y a incluir en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tuviera la condición de grupo de interés.

En 2020, con la aprobación del Código de Conducta de las Cortes Generales, esta obligación se extendió también a los senadores, pero la Oficina de Conflicto de Intereses de las Cortes Generales, ha venido reprendiendo anualmente a los diputados y senadores por seguir incumpliendo.

Las Cortes llegaron a editar una guía para enseñar a los parlamentarios a subir sus agendas a la web, pero en su último informe, correspondiente a 2025, la Oficina de Conflicto de Intereses constató que este apartado del Código de Conducta seguía sin cumplirse.

EL 80% DE PARLAMENTARIOS OCULTAN SUS REUNIONES

Si bien al inicio de este año todos los miembros de las Cámaras publicaban ya sus actividades estrictamente parlamentarias, el 78% de los diputados y el 79% de los senadores seguían sin informar de otro tipo de actividades o reuniones, y quienes sí lo hacían las comunicaban sólo de forma ocasional y rara vez referían encuentros con asociaciones y organizaciones o con representantes de grupos de interés.

El Código de Conducta prevé la publicación de las agendas, pero no regula la actividad lobista en el ámbito parlamentario. Por eso, en mayo de 2025, el PSOE registró una propuesta para hacerlo mediante la reforma del Reglamento del Congreso que contemplaba, entre otras cosas, la creación de un Registro de grupos de interés.

La propuesta se tramitó, los grupos presentaron sus enmiendas en noviembre del año pasado, pero nunca se llegó a convocar la ponencia para discutirlas. Con la disolución de las Cortes, la reforma ha decaído cuando acumulaba un año el cajón.

Además, a principios de 2025, el Gobierno aprobó el proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. El Pleno aceptó tramitarlo en febrero de aquel año, pero las enmiendas no se registraron hasta el mes de septiembre y, al final la ponencia no se llegó a convocar por la falta de acuerdo entre los grupos.

Para sortear ese bloqueo, el pasado 25 de agosto el Consejo de Ministros utilizó la vía del real decreto-ley, alegando que la regulación de los 'lobbies' era uno de los compromisos del Plan de Recuperación e iba vinculada al desembolso de fondos a España. Pero el Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, derogó el decreto ley el 16 de septiembre.

SE INSCRIBIERON MÁS DE 250 'LOBBIES'

Durante el tiempo en que el decreto ley estuvo en vigor más de 250 entidades se llegaron a inscribir en el Registro Estatal de Grupos de Interés para continuar ejerciendo su actividad de influencia ante el sector público estatal.

La gestión de este registro, que en el proyecto de ley que quedó varado en el Congreso se había encomendado a la Oficina de Conflictos de Intereses, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, se había dejado finalmente en manos del Consejo del Transparencia y Buen Gobierno, una autoridad independiente.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La conmemoración coincide con la precampaña electoral y en la víspera de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

La monarca ha vuelto a dar una lección de estilo durante el Desfile de las Fuerzas Armadas con uno de los broches del joyero real

La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Después de su debut como cadete en 2023, la princesa Leonor ha llegado al Día de la Hispanidad como toda una heredera

Qué uniforme lleva la princesa Leonor en el desfile militar del 12 de octubre: se estrena como oficial tras tres años como cadete

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

El especialista en medicina del dolor recomienda algunas estrategias para mejorar la calidad de vida mientras se espera la intervención

Juan Fernando García, doctor: “Si estás esperando una prótesis de rodilla y el dolor no te deja hacer vida, no te limites a aguantar”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

El presidente del Gobierno asiste al desfile en plena precampaña electoral

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Desfile del 12 de octubre, en directo | Ayuso espera que sea la última Fiesta Nacional de Pedro Sánchez: “Se le va a acabar este martirio”

Pedro Sánchez vuelve a ser recibido con insultos a su llegada al desfile militar del Día de la Hispanidad

La Armada detectó varios buques marroquíes navegando en aguas españolas durante la avalancha migratoria en Ceuta

El Club de Campo más elitista de Madrid se gastará 292.000 euros para seguir cogiendo agua del río Manzanares para regar sus instalaciones: es el equivalente a 634 piscinas olímpicas

Somalia, Líbano o Rumanía: estos son todos los países en los que se conmemorará el 12 de octubre desde las bases militares españolas

ECONOMÍA

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

DEPORTES

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

Sale a la luz la conversión entre Topuria y su hermano tras tirar la toalla en la Casa Blanca: “Ilia, mantén la calma esta ronda. Vas ganando 2-0, hermano”

La intrahistoria del bigote de Carlos Alcaraz: un título y el “moustache team”

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”