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El venezolano Salómón Rondón sigue imparable; le da empate a Pachuca con Necaxa

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Pachuca (México), 11 oct (EFE).- El venezolano Salomón Rondón se confirmó este domingo como el líder goleador del Apertura mexicano al anotar dos veces y darle a los Tuzos de Pachuca un empate 3-3 con Necaxa.

En la undécima jornada, Rondón celebró sus 20 años como profesional, que cumplió hace tres días, con sus dianas undécima y duodécima del campeonato.

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El brasileño Eduardo Bauermann anotó el otro gol de los Tuzos, en tanto que por el Necaxa, dirigido por el peruano Juan Reynoso, marcaron el argentino Matías Espíndola y los colombianos Julián Carranza y Juan Valencia.

En el minuto 15, Espíndola puso delante al equipo visitante con un gol de zurda, después de lo cual el equipo tomó confianza con buenas triangulaciones, aunque careció de puntería en par de remates a puerta.

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Carranza aceptó un servicio de Espíndola en el 41 y de derecha aumentó la ventaja de Necaxa, pero en el tiempo de reposición de la primera parte, los Tuzos descontaron con un cabezazo de Bauermann, a pase del marroquí Oussama Idrissi en un tiro libre.

En la segunda mitad, Pachuca buscó el empate, pero fue el Necaxa el que amplió la ventaja con un penalti anotado por Valencia.

Parecía decidido el duelo, pero Rondón apareció como lo que es, el mejor jugador del torneo; en el 84 anotó de cabeza y en el 87, de derecha, las dos veces a pases de Rodolfo Pizarro.

Pachuca siguió fuera de la zona de clasificación, undécimo de la tabla con 11 puntos, en tanto Necaxa va penúltimo con nueve unidades.

En otro duelo de este domingo, el Santos Laguna venció por 1-2 al San Luis con goles de Tahiel Jiménez y el argentino Facundo Cáseres.

Anoche, el uruguayo Santiago Bueno convirtió hoy un gol para darle al América un empate 1-1 con el Monterrey, que confirmó a los azulcremas en el liderato del torneo.

El uruguayo Diego Rossi puso delante a los Rayados y su compatriota Santiago Bueno rescató la igualada en un duelo de gran intensidad en el Estadio Azteca, casa de las Águilas.

América suma seis victorias, tres empates, una derrota y 21 puntos, uno más que Toluca y Querétaro, segundo y tercero de la clasificación.

El viernes, el Tigres UANL se impuso por 2-3 al Toluca. El argentino Juan Brunetta , dos veces y Guillermo Martínez anotaron por los regios, en tanto el portugués Paulinho y el uruguayo Federico Viñas descontaron por Toluca.

Este sábado, el sorpresivo Querétaro aventajó por 2-0 al Atlante con anotaciones del uruguayo Santiago Homechenko y de Denilson Núñez.

En otros encuentros, el viernes Puebla y León empataron 1-1; y ayer y el Juárez FC empató 1-1 con los Xolos de Tijuana y el Atlas igualó por un margen similar con el Guadalajara, con protagonismo del guardameta colombiano Camilo Vargas.

La jornada terminará este domingo, cuando el campeón Cruz Azul visitará a los Pumas UNAM, en un duelo entre los dos finalistas del pasado torneo Clausura.EFE

(fotos)

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