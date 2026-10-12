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Denuncian ante la Fiscalía que decenas de menores migrantes duermen en la calle en Melilla

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Melilla, 12 oct (EFE).- La asociación Mec de la Rue ha denunciado ante la Fiscalía de Menores y el Defensor del Pueblo la situación de varias decenas de menores extranjeros no acompañados en Melilla, que viven y duermen en la calle debido a las condiciones en las que se encuentra el centro de acogida de la ciudad autónoma.

Según han informado a EFE fuentes de esta asociación, son alrededor de una treintena los menores que desde hace semanas viven y duermen en la calle, entre ellos “niños muy pequeños, de 12, 13 y 14 años”, por lo que ha mostrado su preocupación de que “puedan encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad”.

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Estos menores se encuentran, sobre todo, en las inmediaciones del recinto amurallado, cerca del puerto comercial, donde, después de varios años de tranquilidad, se han vuelto a registrar intentos de entrada clandestina en los buques para tratar de llegar a la península como polizones, según han confirmado a EFE fuentes policiales.

Los escritos de la ONG, a los que ha tenido acceso EFE, fueron registrados el pasado viernes y reclaman que se investigue “las circunstancias que llevan a estos menores a permanecer fuera de los recursos de protección”, entre las que cita la posibilidad de hacinamiento, falta de recursos e insuficiencia de acompañamiento educativo individualizado.

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Según esta entidad, el centro de menores sufre falta de personal y una “concentración de numerosos menores en espacios compartidos” y hay niños que han tenido que “volver a dormir sobre colchones en el suelo” porque las literas instaladas “no parecían adecuadas para las edades y características físicas de determinados adolescentes y algunas se rompieron”.

La asociación pide a la Fiscalía de Menores y al Defensor del Pueblo que comprueben estas circunstancias y la necesidad de que “se valore individualmente la situación de cada menor y se determine qué está motivando su permanencia en la calle”.

Además, lamenta que no exista “una respuesta suficientemente eficaz para conocer su situación, establecer un vínculo de confianza con ellos y garantizar su protección”.

Entre los riesgos a los que pueden estar expuestos estos menores en la calle, Mec de la Rue señala “falta de descanso y alojamiento adecuado, exposición a situaciones de violencia o explotación, problemas de salud, accidentes y otras circunstancias que pueden comprometer su integridad física y emocional”.

Por ello, reclama que se valore la existencia de posibles situaciones de desprotección y se promuevan las actuaciones necesarias “para garantizar sus derechos e integridad”, además de que se compruebe “la respuesta de los servicios responsables de protección de menores ante las ausencias reiteradas de los centros y las situaciones de riesgo detectadas”.

También pide que se valore la necesidad de reforzar los mecanismos de localización, atención de calle, acompañamiento educativo y atención social y psicológica para estos menores y que, si se identifican situaciones de riesgo inmediato, se impulsen “actuaciones urgentes” para proteger a los menores afectados.

Melilla sufrió un notable repunte de las entradas irregulares de menores durante el mes de julio y, sobre todo, en los últimos días de ese mes, llegando a alcanzar a finales del mes pasado los 360, más del cuádruple de su capacidad máxima permitida establecida en la declaración de contingencia migratoria, que es de 84. EFE

(Foto)

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