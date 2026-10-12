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Cuatro equipos empatan a 22 puntos en la cima a falta de 6 fechas para fin del Clausura

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Lima, 11 oct (EFE).- Sporting Cristal, Deportivo Garcilaso, Alianza Atlético y Sport Huancayo empatan a 22 puntos en la cima de la clasificación al término de la fecha 11 torneo Clausura peruano, cuando faltan seis jornadas para su conclusión.

Sporting Cristal ganó de visita al UTC de Cajamarca con un gol de Luis Iberico, con lo cual sumó 22 unidades, pero mantiene la misma diferencia de goles (11) que Deportivo Garcilaso, que perdió el viernes con Sport Huancayo por 0-1 en su estadio del Cusco.

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A su vez, Huancayo, que venció con gol del ecuatoriano Daniel Porozo, alcanzó a Garcilaso y Cristal en puntaje, aunque tiene siete goles anotados menos que ambos clubes.

Por su parte, Alianza Atlético de Sullana goleó de visita, este domingo, a Sport Boys por 1-3 y el triunfo lo colocó igualmente entre los punteros, al acumular 22 puntos.

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Los goles de Sullana fueron obra de Jorge del Castillo en dos ocasiones y de Guillermo Larios, mientras que Percy Liza descontó para el Boys del Callao.

Le sigue a los líderes con 21 puntos el vigente tricampeón peruano, Universitario, tras empatar el sábado 2-2 con Melgar de Arequipa en el estadio Monumental de Lima.

El delantero Álex Valera anotó de cabeza los dos goles de la 'U', mientras que Bernardo Cuesta y Cristian Bordacahar marcaron para el equipo rojinegro, que sumó 19 puntos.

A su vez, Alianza Lima ganó por 1-2 en su visita a Cusco con las anotaciones en propia puerta de los cusqueños Álvaro Ampuero y Piero Díaz, mientras que Diego Soto marcó de local y Aldair Fuentes fue expulsado del campo por agresión a Jairo Vélez de los blanquiazules.

Con ese triunfo, Alianza quedó a tres puntos de los líderes, al igual que Melgar de Arequipa.

En otros resultados, Cienciano abrió la fecha el pasado jueves con un triunfo de visita ante CD Moquegua por 0-2 con goles de Neri Bandiera y Carlos Garcés.

Ese mismo día, Atlético Grau y Los Chankas empataron sin goles, el mismo resultado que obtuvo ADT frente a FC Cajamarca el sábado.

La fecha se completó con el encuentro entre Comerciantes Unidos y Juan Pablo II que acabó en empate 1-1 con anotaciones de Rodrigo Vilca y Pablo Míguez, respectivamente. EFE

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