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Controlado el incendio en el AVE que ha cortado la línea Barcelona-Madrid

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Zaragoza, 12 oct (EFE).- El incendio declarado en el AVE con destino Figueras (Girona) que se ha producido a la altura de Ricla (Zaragoza) y que ha obligado a cortar la línea de alta velocidad ha quedado controlado, aunque no totalmente extinguido al quedar todavía focos latentes que pueden reavivarse.

Según la Diputación de Zaragoza (DPZ), en la zona ha quedado un retén de bomberos de guardia con un camión autobomba para seguir refrescando la máquina afectada y sofocar cualquier foco.

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En el operativo han intervenido los bomberos de la DPZ de los parques de La Almunia de Doña Godina y Calatayud (Zaragoza), con tres camiones autobomba y un camión nodriza.

La institución provincial ha relatado que se ha tratado de una intervención dura, ya que para acceder al tren ha sido necesario realizar un tendido de manguera por un talud de unos 40 metros de longitud con una inclinación de unos 50 grados, en un terreno muy suelto.

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También ha precisado que el fuego solo ha afectado a la locomotora ubicada en la cola del tren. EFE

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