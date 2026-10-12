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Asociaciones de militares urgen "dignificar" la profesión con mejores retribuciones

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Madrid, 12 oct (EFE).- La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) y la Asociación de Tropa y Marinería (ATME) han urgido "dignificar" la condición militar con mejores retribuciones y reconocimiento social y profesional.

En el Día de la Fiesta Nacional ambas organizaciones han puesto en valor el servicio que prestan a la sociedad en misiones como la actual crisis migratoria en Ceuta, en emergencias provocadas por fenómenos naturales, o en operaciones internacionales y de apoyo a las autoridades civiles.

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"La profesión militar exige disponibilidad permanente, movilidad geográfica, riesgos inherentes y un sacrificio que se extiende más allá del propio militar, afectando de forma directa a su entorno familiar. Dignificar esta condición implica avanzar en derechos, retribuciones justas, conciliación y reconocimiento social y profesional real", señala en un comunicado la AUME, que incide en que para poder seguir desempeñando estas funciones, las Fuerzas Armadas precisan de "apoyo firme".

La AUME reitera que solo con el respaldo social y con medidas concretas que dignifiquen la condición militar y la de sus familias se podrá garantizar la motivación, la operatividad y el futuro de unas Fuerzas Armadas a la altura de los retos de España.

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Por su parte, la ATME critica que las Fuerzas Armadas hayan pasado de ser consideradas prescindibles "a convertirse en un recurso habitual del Estado" y lamenta que los militares "continúan sin ver atendidas unas demandas profesionales y económicas que otros servidores públicos sí han logrado".

"Las Fuerzas Armadas han asumido un papel cada vez más relevante y este incremento constante de responsabilidades no se ha traducido en mejoras equivalentes para quienes las desempeñan", recalcan tras urgir reformas que afectan directamente al futuro profesional y personal de miles de militares y de sus familias.

Entre ellas, la actualización del sistema retributivo para aproximarlo al del resto de servidores públicos, el reconocimiento de la profesión militar como profesión de riesgo y la aprobación de una Ley Única de la Carrera Militar que ponga fin a la temporalidad que afecta a la escala de Tropa y Marinería.EFE

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