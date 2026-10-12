Abascal ensalzará la soberanía territorial en Ceuta junto con el ultraconservador Bardella

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Madrid, 12 oct (EFE).- El líder de Vox, Santiago Abascal, que este año se ausentará del desfile de las Fuerzas Armadas en Madrid, en el Día de la Fiesta Nacional, ha señalado que reivindicará en Ceuta la "soberanía e integridad territorial" junto a su "aliado" francés, el ultraconservador de Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

"Hoy, Día Nacional de España, volveremos a reivindicar nuestra soberanía e integridad territorial junto a nuestros aliados franceses", ha escrito Abascal en la red social X, en la que ha colgado un vídeo caminando por el aeropuerto de Tánger junto a Bardella.

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El año pasado, Abascal presenció en la calle el desfile de las Fuerzas Armadas con motivo de la Fiesta Nacional y no desde la tribuna de autoridades para evitar, según explicó entonces, "blanquear" al Gobierno "corrupto y peligroso" de Pedro Sánchez.

Este lunes recorrerá diferentes puntos de la ciudad de Ceuta y participará en una ofrenda floral organizada por Vox Ceuta en homenaje a los que dieron su vida por España. EFE

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