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6-2. El St. Louis deja en evidencia a los Galaxy

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Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El Saint Louis City arrolló este domingo por 6-2 a Los Angeles Galaxy, con un triplete del danés Carlo Holse y dos goles y dos asistencias del brasileño Rafael Navarro, en una exhibición que le situó a un punto del liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

Navarro, exjugador del Botafogo y del Palmeiras, asistió a Holse en los dos primeros tantos, en los minutos 2 y 7, y marcó después de penalti, en el 45, y de nuevo en el 53.

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El delantero brasileño fue uno de los protagonistas de un ataque que dejó en evidencia la fragilidad defensiva de los Galaxy.

Holse completó su triplete en el minuto 21 y Lukas MacNaughton también se sumó a la goleada en el tiempo añadido de la primera mitad, que terminó con un contundente 5-1.

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Robert Taylor y Joao Klauss, este último a pase de Marco Reus, marcaron los goles del conjunto angelino.

El triunfo dejó al Saint Louis segundo del Oeste con 50 puntos, a uno del líder, el Vancouver Whitecaps. Los Galaxy quedaron novenos con 36 puntos y un preocupante balance de 50 goles encajados en 29 jornadas. EFE

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