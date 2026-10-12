6-2. El St. Louis deja en evidencia a los Galaxy

Guardar

Chicago (EE.UU.), 11 oct (EFE).- El Saint Louis City arrolló este domingo por 6-2 a Los Angeles Galaxy, con un triplete del danés Carlo Holse y dos goles y dos asistencias del brasileño Rafael Navarro, en una exhibición que le situó a un punto del liderato de la Conferencia Oeste de la MLS.

Navarro, exjugador del Botafogo y del Palmeiras, asistió a Holse en los dos primeros tantos, en los minutos 2 y 7, y marcó después de penalti, en el 45, y de nuevo en el 53.

PUBLICIDAD

El delantero brasileño fue uno de los protagonistas de un ataque que dejó en evidencia la fragilidad defensiva de los Galaxy.

Holse completó su triplete en el minuto 21 y Lukas MacNaughton también se sumó a la goleada en el tiempo añadido de la primera mitad, que terminó con un contundente 5-1.

PUBLICIDAD

Robert Taylor y Joao Klauss, este último a pase de Marco Reus, marcaron los goles del conjunto angelino.

El triunfo dejó al Saint Louis segundo del Oeste con 50 puntos, a uno del líder, el Vancouver Whitecaps. Los Galaxy quedaron novenos con 36 puntos y un preocupante balance de 50 goles encajados en 29 jornadas. EFE

PUBLICIDAD