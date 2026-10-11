Miret: El Baskonia ha tenido una marcha más por momentos

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Vitoria, 11 oct (EFE).- El entrenador del Asisa Joventut, Dani Miret, consideró tras perder ante Kosner Baskonia que el equipo vitoriano tuvo “una marcha más por momentos”.

“El Baskonia ha sido justo vencedor”, apuntó el catalán en rueda de prensa y subrayó que perdieron todos los cuartos. “Han marcado el tono en ataque y en defensa y, a pesar de nosotros no estar haciendo un partido brillante, hemos sido capaces de competir 35 minutos”, matizó.

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“Tendríamos que haber reaccionado un poco mejor cuando hemos visto que el partido se alejaba”, lamentó el técnico, que puso en valor la capacidad física de su rival para proteger la pintura.

Miret manifestó que controlaron la velocidad de los baskonistas hasta los últimos cinco minutos, que expresó que hubo descontrol.

“Nos ha faltado esta capacidad de levantar tiros con un porcentaje mejor que un 40%, que es en lo que hemos acabado el partido de hoy y es muy bajo”, analizó. EFE

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