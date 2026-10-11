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Mertxe Aizpurua no será candidata de EH Bildu al Congreso por decisión propia

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San Sebastián, 11 oct (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no repetirá como candidata en las elecciones del 29 de noviembre por decisión propia, han confirmado a EFE fuentes de la formación soberanista.

Aizpurua, quien cumplió 66 años el pasado mes de enero, considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente tras dos legislaturas en las que ha sido la cara visible de EH Bildu en la Cámara Baja.

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La formación abertzale, que lidera Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre las candidaturas que propone al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19.

Este es el calendario de designación de los candidatos a las Cortes Generales que EH Bildu ha diseñado para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. EFE

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