Mertxe Aizpurua no será candidata de EH Bildu al Congreso por decisión propia

Guardar

San Sebastián, 11 oct (EFE).- La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, no repetirá como candidata en las elecciones del 29 de noviembre por decisión propia, han confirmado a EFE fuentes de la formación soberanista.

Aizpurua, quien cumplió 66 años el pasado mes de enero, considera que ha finalizado una etapa y prevé jubilarse próximamente tras dos legislaturas en las que ha sido la cara visible de EH Bildu en la Cámara Baja.

PUBLICIDAD

La formación abertzale, que lidera Arnaldo Otegi, anunciará el 16 de octubre las candidaturas que propone al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre, que serán votadas por los militantes el 17 y 18 y proclamadas el 19.

Este es el calendario de designación de los candidatos a las Cortes Generales que EH Bildu ha diseñado para Álava, Bizkaia, Gipuzkoa y Navarra. EFE

PUBLICIDAD