Espana agencias

La inflación y la vivienda vuelven a lastrar el avance de unos salarios ya devaluados

Guardar

Madrid, 11 oct (EFE).- La crisis de inflación de los últimos años y el fuerte encarecimiento de la vivienda han lastrado la recuperación de los salarios en España que, pese a crecer en términos nominales, siguen en niveles moderados y por debajo de la media europea.

Según los datos de la Encuesta Anual de Estructura Salarial (EAES) del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2008 el salario medio anual era de 21.883,42 euros y en 2024 alcanzó 29.540,26 euros, un aumento nominal del 35 %.

PUBLICIDAD

En el mismo periodo, los precios acumularon una subida del 37,1 %, según el índice general de precios de consumo (IPC), calculado a partir de las medias anuales de 2008 y 2025.

A esta pérdida de poder adquisitivo se suma el encarecimiento de la vivienda, con precios de compra en los niveles más elevados de las últimas cinco décadas, mientras que los de los nuevos contratos de alquiler han aumentado "de manera sustancial" desde 2019, según advertía el Banco de España es su último informe monográfico sobre vivienda.

PUBLICIDAD

"Tras años de salarios nominales estancados, y políticas publicas de contención salarial tras la gran recesión (crisis financiera de 2008), los incrementos nominales de los últimos años se han visto lastrados por el efecto de la inflación. Los salarios reales llevan estancados 25 años", resumen desde CCOO, que distingue distintos periodos desde la crisis de 2008.

"La crisis financiera de 2008 marcó un fuerte periodo de devaluación salarial", explica a EFE Natalia Arias Pérez del Gabinete Económico de CCOO.

En ese momento, la tasa de paro llegó a rozar el 27 %, con más de 6,2 millones de personas desempleadas, situación que se atajó con una reforma laboral en 2012 que favoreció la flexibilidad interna de las empresas, que ganaron competitividad exterior recortando salarios internamente.

La reforma facilitó la salida de la crisis económica a costa de los salarios y de una mayor precariedad laboral, tras introducir medidas como el descuelgue de los convenios o el abaratamiento del despido, lo que además provocó una significativa fuga de talento porque la devaluación salarial fue más intensa para los puestos de alta cualificación.

Tras estos años, en 2014 comenzó una recuperación "leve" de los salarios que se intensificó a partir de 2018.

Con la llegada del Gobierno de coalición y una buena evolución del mercado laboral, comenzó una recuperación salarial más intensa impulsada por las subidas del salario mínimo (SMI), que acumula un incremento del 66 % entre 2018 y 2026.

Sin embargo, la recuperación -impulsada también por la reforma laboral de 2021- coincidió con el choque inflacionista iniciado en 2021, que se intensificó en 2022 con la guerra en Ucrania.

Aunque los salarios nominales siguieron aumentando, el encarecimiento de los bienes y servicios, y el fuerte repunte de la vivienda, redujo el poder adquisitivo de los hogares.

El Banco de España ha señalado que el episodio inflacionista iniciado a mediados de 2021 ha provocado una pérdida significativa de poder adquisitivo de los salarios, con momentos de menor presión inflacionista en 2024 y 2025, pero con un nuevo repunte este 2026.

Según resume CCOO, la elevada inflación de los últimos años ha supuesto un mayor impacto en el poder adquisitivo de los trabajadores más afectados por la crisis de la vivienda, al tener que asumir mayores costes en un bien no incluido en el indicador de inflación.

"Aquellos con bajos salarios han ganado cierto poder adquisitivo desde 2018 pero, dado que arrastraban devaluación salarial y precarización, no superan el nivel previo a la gran recesión y además tienen dificultades para acceder a bienes básicos como la vivienda, que hace décadas no tenían", apunta.

En el caso de los salarios medios y altos, que aguantaron mejor la gran recesión posterior al boom inmobiliario, "en estos últimos años no han ganado o incluso han perdido poder adquisitivo", añade.

"Hay un grupo social relativamente grande que nunca ha vuelto al nivel de prosperidad previo a la gran recesión, aunque fuera una falsa prosperidad basada en una burbuja", concluye el sindicato.

En comparación europea, el salario medio anual ajustado a tiempo completo en España se situó en 33.700 euros en 2024, último año disponible, frente a los 39.800 euros de media en la Unión Europea, según Eurostat.

España ocupó así el undécimo puesto, por detrás de países como Luxemburgo (82.969 euros), Dinamarca (71.575), Irlanda (61.051), Bélgica(59.632), Alemania (53.751) y Francia (43.790).

España ha aumentado su salario medio desde 2008 un 36 %, muy por debajo de la media europea, que lo ha hecho un 52 %, y de algunas grandes economías como Alemania (60,7 %) o Bélgica (53,7 %). EFE

(Recursos de archivo en EFEservicios: 55021602668)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Canarias, donde se esperan chubascos moderados

El tiempo en España este domingo: suben las temperaturas en un día de cielos despejados en casi todo el país

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ este sábado en uno de los pueblos más bonitos de la Sierra de Gredos

Todos los detalles de la boda de Sandra Barneda y Pascalle Paerel: vestidos ‘made in Spain’, el papel de sus padres y muchos rostros conocidos

El dilema de las elecciones españolas

Feijóo lidera las encuestas, pero Abascal capitaliza el descontento con un crecimiento explosivo

El dilema de las elecciones españolas

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su más reciente boletín sobre la capacidad de los embalses de agua en España

Embalses España domingo 11 de octubre: reserva de agua bajó -0,92 %

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El café industrial se tuesta más para estandarizar el sabor, mientras que en el de especialidad cada lote se somete a una criba grano a grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Las cuatro claves que marcarán las elecciones generales del 29-N: la crisis de vivienda que tumbó a Sánchez, el pulso por la migración, la corrupción y los salarios

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

ECONOMÍA

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero