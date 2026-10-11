Izan Guevara: "Encadenar tres victorias consecutivas es algo que no me esperaba"

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Redacción deportes, 11 oct (EFE).- "Volver a ganar, sobre todo tras encadenar tres victorias consecutivas es algo que, sinceramente, no me esperaba", reconoció el español Izán Guevara (Boscoscuro) tras imponerse este domingo en la carrera de Moto2 del Gran Premio de Indonesia, lo que le permite situarse a 5,5 puntos de Manu González en la general del Mundial.

"Ha sido una carrera muy dura. (Álex) Escrig me lo puso realmente difícil. Sinceramente, me sorprendió su ritmo. El equipo me había dicho que estaba en buena forma, pero no esperaba que fuera tan fuerte durante toda la carrera. Decidí mantener una pequeña distancia en lugar de apretar demasiado al principio, porque quería dosificar los neumáticos y guardar algo de energía para las últimas vueltas", explicó el piloto balear.

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"Hacia el final, me estaba acercando a él, y mi plan era intentar adelantarle en la última vuelta. Sabía que era muy fuerte, así que tenía que ser paciente y elegir bien el momento", señaló Guevara, quien se vio beneficiado por los problemas mecánicos de la moto de Escrig para ganar la prueba.

"Obviamente, la bandera roja (que la organización sacó tras la múltiple caída del inicio) lo cambió todo, pero sigo estando muy contento con mi pilotaje y con el ritmo que hemos mostrado durante toda la carrera", apuntó el español, quien aseguró que está "muy orgulloso del equipo" y del trabajo que están haciendo juntos.

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"Nos estamos acercando un poco más en el campeonato, así que ahora es el momento de disfrutar de este resultado con el equipo y seguir dándolo todo", agregó. EFE

(foto)