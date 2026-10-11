Este lunes, ascenso de temperaturas y chubascos fuertes en Menorca y Mallorca

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Madrid, 11 oct (EFE).- El ascenso general de temperaturas, especialmente de las máximas, marcará este lunes de estabilidad casi toda España excepto Baleares y Canarias, donde se prevén algunos chubascos que en Menorca y Mallorca serán localmente fuertes.

La estabilidad bajo la influencia de las altas presiones en la península gobernará la jornada, aunque un frente podría dejar cielo nuboso o cubierto con alguna llovizna en el noroeste, con tendencia a despejar a lo largo del día.

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En Baleares los chubascos irán remitiendo a lo largo del día y en Canarias habrá intervalos nubosos y precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas.

Las temperaturas subirán de manera general y más acusada en el caso de las máximas, y únicamente podrían bajar ligeramente las mínimas en Galicia y en los litorales del sudoeste; en Canarias, las temperaturas se mantendrán sin cambios o descenderán ligeramente.

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De nuevo se producirán heladas débiles en zonas altas de los Pirineos.

Predominarán las brisas en los litorales y el viento será flojo de dirección variable en el interior peninsular, aunque en Galicia será del sur en el litoral; en Baleares, tramontana moderada y en Canarias alisio moderado.

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.- GALICIA: nuboso pero abriéndose durante la mañana grandes claros en el sur: por la tarde, poco nuboso con intervalos de nubes bajas a final del día en el norte; posible bruma y niebla matinal en el sur y al final del día en el interior norte. Temperaturas máximas en ascenso. Viento flojo del sur en la mitad septentrional y variable en el resto, aunque tendiendo al oeste en horas centrales.

.- ASTURIAS: cubierto pero tendiendo desde mediodía a poco nuboso con intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas y nieblas de madrugada en interior, que serán más probables al final del día en la cordillera. Temperaturas en ascenso ligero, y viento flojo con régimen de brisas.

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.- CANTABRIA: nuboso que tenderá a intervalos de nubes bajas vespertinos, con bruma y niebla de madrugada en el tercio sur y al final del día, en la cordillera. Ascenso de máximas, más ligero en el litoral, y viento flojo variable.

.- PAÍS VASCO: nuboso por la mañana y por la noche; poco nuboso o despejado por la tarde, con brumas y nieblas matinales en el interior oeste que al final del día pueden producirse en el resto de la comunidad. Ascenso de temperaturas, más acusado de las máximas en el interior noroeste; soplará viento flojo variable, pero predominando del noreste y norte en horas centrales.

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.- CASTILLA Y LEÓN: intervalos nubosos que tienden a poco nuboso, aunque en la vertiente Cantábrica serán frecuentes los intervalos de nubes bajas, sin descartar brumas o nieblas en la meseta. Ligero ascenso de temperaturas, más notable en tercio este, y viento flojo variable.

.- NAVARRA: intervalos de nubes medias y altas en general, pero por la mañana poco nuboso o despejado y por la noche abundante nubosidad baja en tercio oeste, con brumas y nieblas asociadas que no se descartan en Pirineos, Ligero ascenso de temperaturas, más acusado las máximas de zonas llanas en el tercio oriental, y viento flojo del norte y variable en la vertiente cantábrica a primeras y últimas horas.

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.- LA RIOJA: intervalos nubosos que tienden a poco nuboso. Ligero ascenso de temperaturas y viento flojo del oeste y norte.

.- ARAGÓN: intervalos nubosos en el Pirineo y poco nuboso en el resto. Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas con pocos cambios; viento flojo variable, con predominio del norte y oeste en horas centrales e intervalos vespertinos de noroeste moderado en el valle del Ebro.

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.- CATALUÑA: cielo poco nuboso, con intervalos matinales de nubes bajas en litoral central, sin descartar precipitaciones débiles a primeras horas; presencia de brumas matinales en depresiones del interior. Temperaturas en ascenso, más notable en el valle de Arán, y viento flojo variable, del sur durante horas centrales.

.- EXTREMADURA: cielo despejado o con nubes altas, sin descartar brumas o niebla matinal en valle del Guadiana. Temperaturas sin cambios y viento flojo variable, con predominio de componente oeste.

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.- COMUNIDAD DE MADRID: intervalos de nubes medias y altas. Aumento de temperaturas y viento flojo variable.

.- CASTILLA-LA MANCHA: intervalos de nubes medias y altas. Temperaturas en aumento y viento flojo variable.

.- COMUNIDAD VALENCIANA: poco nuboso. Temperaturas mínimas en ascenso ligero y máximas con pocos cambios; viento flojo variable, del sur y este en las horas centrales.

.- REGIÓN DE MURCIA: poco nuboso o despejado, con intervalos de nubes altas. Temperaturas mínimas en ascenso y pocos cambios en las máximas; viento flojo variable con brisas.

.- BALEARES: cielo cubierto con probabilidad de chubascos ocasionales que podrían ser fuertes hasta la mañana en Menorca y noreste de Mallorca, y por la tarde en el interior y sur de Mallorca. Temperaturas nocturnas en ascenso y diurnas con pocos cambios; viento flojo del oeste que gira a norte en Menorca; en el resto, flojo con brisas costeras débiles.

.- ANDALUCÍA: poco nuboso con intervalos de nubes altas, sin descartar nubosidad baja y brumas matinales en el bajo Guadalquivir, litoral Mediterráneo y Estrecho. Ascenso de temperaturas salvo las mínimas en el litoral atlántico, que descenderán ligeramente, y viento de flojo a moderado del oeste en el Estrecho, y flojo y variable en el resto.

.- CANARIAS: cielo nuboso con probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve, sobre todo en medianías; intervalos nubosos en el resto, con nubosidad de evolución en horas centrales y por la tarde, sin descartar lluvias o chubascos en el interior de las islas montañosas. Pocos cambios de temperaturas y viento de flojo a moderado del noreste, más intenso por la tarde. EFE