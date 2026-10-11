ERC, "muy cerca" de un acuerdo con Podemos para que no presente candidatura en Cataluña

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Barcelona, 11 oct (EFE).- ERC ve "muy cerca" un acuerdo con Podemos con el que este partido no presentaría candidatura en Cataluña en las elecciones del 29 de noviembre y asumiría que el "referente" para hacer frente a la derecha y a la extrema derecha es la formación independentista catalana.

Según han explicado a EFE fuentes de la dirección de ERC, no existen negociaciones para conformar una coalición electoral y cualquier posible acercamiento pasa por que Podemos acepte no presentarse en Cataluña.

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"Si no se presentan estamos dispuestos a hablar y a ayudarnos, pero son ellos quienes deben decidir", indican estas fuentes.

Fuentes cercanas a Gabriel Rufián, asimismo, han afirmado que "el acuerdo con Podemos está muy cerca" y han defendido su apuesta por una "colaboración entre la izquierda soberanista y española para maximizar resultados ante lo que viene". EFE

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