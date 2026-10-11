El PSC encumbra al ministro Hereu como candidato con críticas a Junts: "¿Para qué sirven?"

Guardar

Barcelona, 11 oct (EFE).- El PSC ha encumbrado al ministro Jordi Hereu como candidato para que Cataluña vuelva a ser decisiva para configurar un Gobierno progresista, tras la "enorme decepción" de Junts, a quien el president Salvador Illa ha preguntado "para qué sirven" si, a diferencia de la etapa de Jordi Pujol, no aspiran a influir.

En un consejo extraordinario del PSC, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha aceptado este domingo la propuesta para liderar la candidatura de los socialistas catalanes en las elecciones generales del 29 de noviembre, a falta de que lo ratifique oficialmente el próximo viernes, día 16, el máximo órgano entre congresos del partido.

PUBLICIDAD

En su intervención, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha insistido en la necesidad de que Cataluña sea decisiva para que se configure un Gobierno de izquierdas, tras la "gran decepción" que ha supuesto Junts y con PP y Vox liderando una alternativa "involucionista".

"Feijóo no merece el apoyo de Cataluña. Alberto y Santiago, a Cataluña se la respeta, las vais a respetar. Y lo vais a hacer desde la oposición", ha exclamado Illa, en alusión al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al de Vox, Santiago Abascal.

PUBLICIDAD

El presidente catalán ha cargado también contra Junts por la "gran decepción" que ha supuesto que votaran en contra de los decretos de vivienda, ya que se han situado "en el lado equivocado", junto a las "élites" y no de la gente: "En Cataluña también hay élites, ya lo sabemos de hace tiempo. Y una parte de estas élites en Cataluña no pierde nunca la oportunidad de equivocarse".

En este sentido, Illa ha pedido al partido de Carles Puigdemont que responda con "claridad" a la pregunta de "para qué sirven", una vez que su cabeza de filas en el Congreso, Míriam Nogueras, ha asegurado que no apoyarán a un Gobierno de la derecha y la extrema derecha ni tampoco a uno de izquierdas.

PUBLICIDAD

"¿Pues para qué sirven? Si no aspiras a gobernar, si no aspiras a influir, si no ayudas a que Cataluña avance, ¿para qué sirves? ¿qué utilidad tienes?", ha cuestionado Illa.

Como crítica a Junts, Illa también ha afirmado que Cataluña no envía a "observadores" a Madrid, sino a políticos para "resolver cosas en beneficio del país y de la ciudadanía".

PUBLICIDAD

"Qué gran decepción. La Cataluña que era decisiva, que influía, de Pujol y Roca, ¿en qué ha quedado?", ha preguntado Illa, en referencia a la influencia que durante años ejerció en la gobernabilidad de España la CiU liderada por el expresidente catalán Jordi Pujol y el dirigente del partido Miquel Roca.

Por este motivo, ha afirmado que, de cara a las elecciones generales, se tiene que "asegurar la jugada" para que Cataluña sea decisiva: "El penalti es decisivo, dará la victoria a un partido o a otro. El penalti, que lo tire el veterano, el que no falla, el que siempre que lo lanza marca gol", ha exclamado en alusión a Jordi Hereu.

PUBLICIDAD

Según Illa, en las elecciones se debe elegir entre "avanzar" con un gobierno progresista para seguir mejorando la vida de la gente y reforzar la España plural, o "retroceder" a través de una alternativa de PP y Vox, que ve "involucionista".

Por su parte, Hereu ha aceptado y agradecido la propuesta de liderar la candidatura de los socialistas catalanes para las elecciones del 29N, en las que ha pedido una gran movilización para obtener una victoria "contundente".

PUBLICIDAD

"Cuando Cataluña habla alto y claro, España es progresista. Por esto os pido una movilización como nunca para que Cataluña hable más claro y más alto para obtener lo que seguro será la victoria desde Cataluña para la España progresista", ha exclamado.

Hereu ha indicado que ha llegado la hora de construir el "quinto pilar" del estado de bienestar, que debe ser la vivienda, con medidas para proteger a los vulnerables, regular un mercado que no se autorregula y construir vivienda protegida. EFE.

PUBLICIDAD

(Foto) (Vídeo)