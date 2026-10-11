Dabrowski y Stefani conquistan el dobles de Pekín y frenan la racha de Siniakova y Zhang

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Pekín, 11 oct (EFE).- La canadiense Gabriela Dabrowski (n.5 en dobles) y la brasileña Luisa Stefani (n.3) conquistaron este domingo el título de dobles del Abierto de China al derrotar por 6-1 y 6-2 a la checa Katerina Siniakova (n.1) y la china Zhang Shuai (n.7), que llegaron a la final invictas como pareja esta temporada.

En apenas 59 minutos sobre la pista dura de la central Diamond en Pekín, las segundas favoritas impusieron sus restos y su anticipación en la red para acabar con una racha de trece victorias de las primeras cabezas de serie.

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Dabrowski y Stefani marcaron el ritmo desde el comienzo, con un primer servicio en blanco y una rotura después de que Zhang mandara largo un remate. La pareja checo-china tuvo dos oportunidades para recuperar inmediatamente el saque perdido, pero los errores al resto le impidieron frenar el avance hasta el 3-0.

Siniakova sostuvo después su servicio, aunque la reacción quedó ahí. Stefani cerraba espacios con sus bloqueos y Dabrowski encontraba las líneas, como en el resto ganador de derecha con el que consiguieron la segunda rotura para el 5-1. La brasileña completó la manga al saque en la primera oportunidad, tras otro resto largo de Zhang.

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El segundo set prolongó esa superioridad. Las futuras campeonas rompieron los dos primeros turnos de sus adversarias y alcanzaron el 4-0, apoyadas en voleas que obligaban a Siniakova y Zhang a golpear desde posiciones incómodas.

La pareja checo-china consiguió entonces enlazar dos juegos, el segundo con una derecha paralela de Zhang que superó la defensa rival en la red. Sin embargo, Dabrowski cortó el intento de remontada con otro resto de derecha para el 5-2 y cerró la final con un servicio en blanco.

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Las vencedoras convirtieron cinco de siete oportunidades de rotura y cometieron sólo cuatro errores no forzados, frente a diez de sus rivales.

El título es el quinto de Dabrowski y Stefani juntas este año, después de Dubai, Estrasburgo, Eastbourne y Sao Paulo, y el séptimo de su asociación.

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La canadiense elevó a 25 sus trofeos de dobles y la brasileña, a 18, mientras Siniakova y Zhang se quedaron sin añadir Pekín a sus triunfos compartidos de esta temporada en Adelaide y Toronto. EFE

(foto)