Espana agencias

Conde-Pumpido:"Cuestionar al Tribunal Constitucional es cuestionar la democracia"

Guardar

Madrid, 11 oct (EFE).- El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, defendió este domingo la legitimidad del órgano de garantías y advierte sobre los constantes ataques institucionales tras la aplicación de la ley de amnistía a los líderes del procés.

Cándido Conde-Pumpido ha subrayado, en una entrevista en el diario El País, que los crecientes reproches políticos socavan los cimientos del Estado de derecho, dejando una advertencia clara: "Quien cuestiona al Tribunal Constitucional está cuestionando la Constitución, y quien cuestiona la Constitución está cuestionando la democracia".

PUBLICIDAD

Estas declaraciones se producen tras la resolución que ordena aplicar la medida de gracia también al delito de malversación, abriendo la puerta a que Carles Puigdemont pueda regresar a España nueve años después de su huida.

Frente a las acusaciones de extralimitación por enmendar al Tribunal Supremo, el magistrado ha querido rebajar la tensión institucional delimitando las competencias de cada órgano jurisdiccional. En este sentido, ha asegurado que desde su tribunal trabajan "siempre con el máximo respeto a los tribunales, pero nosotros somos los jueces de los derechos fundamentales", reivindicando su papel como garantes últimos de la Carta Magna.

PUBLICIDAD

Al detallar los motivos jurídicos del fallo sobre el procés, Conde-Pumpido ha explicado que la ley establece una excepción para no aplicar la amnistía a la malversación solo cuando existe un claro enriquecimiento personal, es decir, al sustraer fondos para "desviarlos al aprovechamiento particular".

Según el razonamiento de la mayoría del tribunal, al financiar un referéndum ese lucro no existió, concluyendo de forma tajante que es "un supuesto que aquí no ocurre".

En su análisis sobre el clima político nacional, el presidente del tribunal ha negado de manera rotunda la existencia de una persecución judicial orquestada contra el Gobierno u otros actores públicos.

"No, no creo que exista lawfare en España. Lo que tenemos es un problema de arquitectura procesal que no existe ningún otro país europeo. Es un problema de judicialización de la política", explicó.

Para atajar esta anomalía, el magistrado ha apuntado a la necesidad de reformar la legislación procesal penal para impedir que las formaciones políticas puedan ejercer la acusación popular en los tribunales.

Según explica, "ese tipo de organizaciones no existen en el resto del mundo, y ningún país europeo admite que los partidos políticos puedan participar directamente en los procesos penales".

Conde-Pumpido ha abordado el debate migratorio avalando plenamente las devoluciones en caliente en la frontera sur española. Frente a las críticas de algunas organizaciones, el magistrado sostiene que "consideramos que el rechazo en frontera es un procedimiento absolutamente constitucional", argumentando que Ceuta y Melilla representan una situación excepcional que requiere medidas inmediatas de actuación.

Finalmente, el presidente ha admitido la irregularidad que supone tener su mandato caducado desde el mes de diciembre, expresando su deseo de que "el proceso de renovación se produzca lo más rápidamente posible" una vez superado el ciclo electoral.EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Conoce el clima de este 11 de octubre en Valencia

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Conoce el clima de este 11 de octubre en Valencia

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Las últimas previsiones para Sevilla: temperatura, lluvias y viento este 11 de octubre

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 11 de octubre

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Málaga este 11 de octubre

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Madrid

Predicción del estado del tiempo en Barcelona para este domingo 11 de octubre

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Predicción del estado del tiempo en Barcelona para este domingo 11 de octubre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

Democracia 21, el nuevo partido de Miriam González que busca romper los “dos bloques férreos” del bipartidismo, se presenta a las generales del 29N por Madrid y Barcelona

El PSOE abre la precampaña para el 29N con Sánchez como “un perro que no tiene amo” que promete que “la política de vivienda no tiene fecha de caducidad”

Ayuso vuelve a arremeter contra el voto por correo en el acto inaugural de la precampaña del PP: afirma que teme “trampas” porque en 2023 hubo gente que no recibió papeletas

El Ministerio de Justicia investiga cómo es posible que Víctor de Aldama haya sido dado de alta por tercera vez en el ‘caso Leire’ sin ser parte

El PP arranca en Madrid la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre con la promesa de Feijóo de ser “el presidente que España está esperando”

ECONOMÍA

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

España no logra construir las viviendas que necesita: el déficit llegará al millón en 2028, calcula el Banco de España, e insta a invertir más

La pasarela al RETA puede aprobarse antes de las elecciones del 29N: 150.000 mutualistas piden una solución

Panamá ya no es un paraíso fiscal: la UE lo excluye de su lista negra tributaria

DEPORTES

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Real Madrid sobrevive ante el Villarreal en un Santiago Bernabéu al rojo vivo, el caos del VAR y la cara y la cruz de Vinícius Jr

El Rayo Vallecano de Martín Presa acusa a Bukaneros de planificar la suspensión del partido y anuncia que identificará a los “vándalos”

El récord del Real Madrid que le puede arrebatar el FC Barcelona en el Clásico: las 24 victorias consecutivas en casa de la Quinta del Buitre

El FC Barcelona vuela en su regreso del parón de selecciones y arrolla a un Getafe que empieza a mirar a la parte baja de la clasificación

El Atlético de Madrid rompe el maleficio de Mendizorroza y se impone a un guerrillero Alavés al ritmo de Álex Baena y el Cuti Romero