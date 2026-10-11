Espana agencias

Alemania y Japón suman medallas en los Juegos Mundiales de Patinaje de Paraguay

Guardar

Asunción, 11 oct (EFE).- Alemania sumó tres medallas de oro en 'inline slalom' (patinaje en línea alpino) y Japón una dorada y otra de plata en 'roller freestyle', modalidad vert, durante los Juegos Mundiales en Paraguay, en una jornada marcada por la lluvia que obligó a suspender las pruebas de velocidad.

Francia lidera el medallero general con 29 metales, 10 de oro, 14 de plata y 5 de bronce. Le sigue la delegación de Italia con el mismo número (9 de ellas de oro) y de Taiwán, que suma 22.

PUBLICIDAD

La alemana Elea Borsig se colgó el oro en 'inline slalom', categoría sénior, tras imponerse en el trazado del Cerro Lambaré, un mirador cercano a Asunción, con un tiempo de 1 minuto, 3 segundos y 96 centésimas.

La plata quedó en poder de la checa Gabriella Mollerova (1:05.08) y el bronce con la eslovaca Lenka Keselá (1:06.25).

El segundo oro de Alemania llegó a través de Noah Sing con un registro de 1 minuto, 1 segundo y 45 centésimas. El podio lo completaron con plata el español Sergio Menéndez (1:02.71) y con bronce el italiano Mattia Pe (1:04.01).

PUBLICIDAD

En la división júnior femenino, la alemana Luna Schwars sumó una medalla dorada, la polaca Gabriela Zawisza (plata) y la suiza Mara Blattler (bronce).

Entre los hombres destacaron con oro y plata los checos Jakub Matoušek y Jaromír Nosek, respectivamente. El bronce fue para el eslovaco Filip Schvarc.

En el 'roller freestyle vert' femenino se impuso la japonesa Sorachi Kawasaki con 83,00 puntos. Su compatriota Ayumi Kayaki (81,77) se colgó la plata, y el bronce la brasileña Ana Júlia da Silva (68,50).

Las competiciones de esta especialidad entre hombres fueron suspendidas por las lluvias.

Esta jornada se tenían previstas las finales de las pruebas de 500 metros 'sprint' y de 10.000 metros eliminación en patinaje de velocidad, pero fueron suspendidas debido al temporal, según informaron los organizadores.

Las competencias de los Juegos Mundiales de Patinaje en Paraguay se extenderán hasta el 18 de octubre. EFE

(foto)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Loterías y Apuestas del Estado dio a conocer los resultados de esta lotería. Revíselo ahora mismo

Quíntuple Plus: ganadores del 11 de octubre

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Con las Loterías y Apuestas del Estado no solo puedes ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Quinigol: resultados del 11 de octubre

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Como cada día de la semana, aquí están los ganadores del sorteo de Bonoloto dado a conocer por Loterías y Apuestas del Estado

Comprobar Bonoloto hoy: resultado ganador del sorteo del domingo 11 de octubre de 2026

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Números ganadores del Lototurf de este 11 de octubre

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Vox empieza la precampaña electoral desde Estepona y Abascal anuncia que pasará el 12 de octubre en “nuestro territorio invadido, en Ceuta, que es España desde hace siglos”

Suspenden a un guardia civil por bloquear una inspección policial en un bar denunciado por ruido: estaba fuera de servicio y amenazó con “meter un paquete” a los agentes

El Gobierno da por recuperada la normalidad en Ceuta tras terminar de desalojar de las playas los asentamientos en los que vivían miles de migrantes

Pedro Sánchez presiona al Supremo para que “frene el intento de atropello” de Feijóo y Abascal y permita votar a los nacionalizados por la ‘ley de nietos’

Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Nunca incumplas una orden de tu jefe. Aunque te mande algo ilegal, es mucho mejor no negarse”

Del café con leche al ‘latte’: por qué el bar de barrio y la cafetería de especialidad cobran distinto, pero ambos obtienen un 85% de beneficio sobre el grano

El riesgo de que la pensión no llegue para vivir: uno de cada tres futuros jubilados teme quedarse sin ahorros antes de morir

Heredar una casa entre varios hermanos puede acabar en conflicto: el problema que conviene prever en el testamento

El Estatuto de Trabajadores lo confirma: el trabajador tendrá un ascenso económico cuando cumpla estas condiciones

DEPORTES

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

Así quedó Fernando Alonso y Carlos Sainz en la tabla de posiciones de la Fórmula 1

La reflexión de Lamine Yamal sobre cómo compaginó sus estudios con el fútbol: “Voy yendo a clase y cada día me ponen unos deberes diferentes”

La reflexión de Jorge Lorenzo sobre sus inicios en MotoGP: “Mi primera carrera fue de forma ilegal con 3 años”

La reflexión de Borja Iglesias sobre la vivienda: “Tengo el 50% de un piso porque comprarte uno es más que imposible”

Los audios del VAR del partido entre el Real Madrid y Villarreal sobre la expulsión de Vinicius: “Una potencial conducta violenta”