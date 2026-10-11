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Abascal dice que con Vox las pensiones se pagarán y habrá vivienda "como sea" y sigue llamando al voto presencial

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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha garantizado este domingo que con Vox las pensiones "se van a pagar como sea" y que el acceso a la vivienda "se va a recuperar como sea y al precio que sea", al tiempo que ha llamado a sus simpatizantes a acudir a votar presencialmente el próximo 29 de noviembre, salvo quienes no tengan "otro remedio".

Durante un mitin en Estepona (Málaga), Abascal ha asegurado que el PSOE ha "inventado y hecho correr" que Vox va a privatizar las pensiones, algo que ha negado. "Nos da igual el modelo y la fórmula, pero las pensiones de los mayores que las han ganado después de trabajar toda una vida se van a pagar al precio que sea y como sea. Y el futuro de los jóvenes se va a recuperar también como sea y al precio que sea. Y el acceso a la vivienda se va a recuperar igual", ha añadido.

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Ante una audiencia de varios cientos de personas (1.500 según la organización), el líder de Vox ha pedido además acudir a las urnas de forma presencial. "A votar presencialmente. El que no tenga otro remedio, que lo haga de otra manera. No es una desconfianza del sistema, es una desconfianza de Pedro Sánchez", ha dicho, antes de afirmar que el presidente del Gobierno "ha robado las elecciones en su propio partido".

Abascal ha advertido a sus votantes de que deben esperar "mentiras, intentos de trampa, de amedrentamiento y de provocaciones", y les ha pedido que no caigan en ellas. También les ha emplazado a hablar con su entorno familiar y de amigos para convencer a quienes, según ha dicho, "han tirado la toalla" o están dispuestos a abstenerse.

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"EL GOBIERNO MÁS SUCIO DE LA HISTORIA"

El presidente de Vox ha señalado que las encuestas que apuntan a un crecimiento de su partido son "el principal enemigo" y ha reclamado no fiarse "de una sola encuesta". "No hay reunión familiar, no hay partido de fútbol, no hay afición, no hay excusa que valga para que acudamos todos a las urnas a recuperar el rumbo de España", sostiene.

Abascal también ha afirmado que "estas no son unas elecciones normales" y ha acusado al Ejecutivo de ser "el gobierno más sucio de la historia de España". "Debemos estar preparados para lo peor, desde la calma, desde la tranquilidad, sin entrar a ningún tipo de peligro", ha señalado.

También ha acusado al Gobierno de España de haber protagonizado "ocho años de legislatura criminal" y ha subrayado que ha llevado a los españoles a "la mayor pérdida de poder adquisitivo en el último medio siglo" o "en el último siglo". Asimismo, ha cargado contra los sindicatos, a los que ha acusado de estar "callados como muertos" durante ese periodo.

DEFIENDE LA "REMIGRACIÓN" Y LA VINCULA CON LA VIVIENDA

Por otro lado, el líder de Vox ha defendido la "remigración" y ha afirmado que Vox habla de ella no porque no le gusten "las personas de fuera" ni "por odio a los de fuera", sino "por amor a los de dentro". Según ha explicado, los políticos tienen una responsabilidad "en primer lugar con los nacionales".

En ese punto, ha dado las gracias a quienes han venido a España "en otros momentos a trabajar", colaboran con los españoles, respetan las leyes, contribuyen, pagan impuestos y respetan la cultura española. Sin embargo, ha dicho que también están siendo perjudicados, igual que los españoles, por un proceso de "inmigración masiva" y de "invasión migratoria".

"El que viene ilegalmente a España tiene que ser repatriado. El que viene a España a cometer delitos tiene que irse a su propio país a cumplir la pena. Fuera los delincuentes, han de ser deportados", ha afirmado Abascal, que también ha apuntado que las personas que han venido a España "a vivir de las ayudas sociales que no alcanzan a los españoles" tienen que "reemigrar a su propio país".

El presidente de Vox ha relacionado esa propuesta con la vivienda y ha afirmado que, bajo el Gobierno de Pedro Sánchez, la vivienda se ha encarecido "un 74% y el alquiler un 40%". También ha acusado al jefe del Ejecutivo de ser "el culpable directo de los desahucios" y de "la crisis de vivienda".

Entonces, ha asegurado que en los últimos cinco años han entrado a España cinco millones de personas y "no se ha construido vivienda". "Si las casas son las mismas, los precios suben", ha dicho, antes de preguntarse con quién tienen que competir los españoles que necesitan una vivienda si "a todo el que entra ilegal" se le regulariza "de golpe".

Junto a la "remigración", Abascal ha situado como respuestas de Vox la "prioridad nacional" y la "desregulación". Sobre la primera, ha defendido que los españoles sean "los primeros en su propia patria", y ha afirmado que prioridad nacional es que "las fronteras de España estén defendidas en el mar y en la tierra" y que las inversiones que faltan en España se hagan en España "y no en Marruecos".

En materia de desregulación, ha señalado que Vox quiere acabar con "trabas administrativas" y "leyes ideológicas y absurdas" que, según ha dicho, encarecen y ralentizan la construcción de vivienda, el emprendimiento de un negocio y otros procesos. También ha criticado el "abuso fiscal" y ha defendido que los impuestos sean "los menos" y sirvan "mucho más a los intereses nacionales".

QUERO DICE QUE ESPAÑA NECESITA "RECUPERAR LA NORMALIDAD"

Antes de Abascal, el portavoz nacional de Vivienda de Vox y exdiputado por Málaga, Carlos H. Quero, ha defendido que la precampaña de Vox arranca con el objetivo de "recuperar un país y recuperar la normalidad de un país", y ha situado el problema de la vivienda, el encarecimiento de la vida, las listas de espera sanitarias, el deterioro de los servicios públicos y la inseguridad como algunas de las cuestiones que, según ha expuesto, marcan la vida cotidiana de muchos españoles.

Quero ha afirmado que España es ya "una inmensa cola", "una inmensa saturación" y "un inmenso colapso", y ha sostenido que lo que antes era "normal" --tener un trabajo con el que poder comprar una casa, formar una familia, acceder a un médico cuando se necesita o contar con servicios que funcionen-- se ha convertido ahora en "un lujo".

El portavoz nacional de Vivienda de Vox ha concluido que es necesario dar "un cambio de rumbo" y ha afirmado que es "la hora de la gente de Vox" y "la hora de Santiago Abascal".

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EuropaPress

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