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7-0. Chile golea a Bolivia en amistoso con un triplete de Moreno

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Santiago de Chile, 11 oct (EFE).- La selección femenina de fútbol de Chile goleó este domingo por 7-0 a la de Bolivia con un triplete de la delantera Adriana Moreno, del Coquimbo chileno, en un partido amistoso de la fecha FIFA disputado en el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago.

La cuenta de La Roja se completó con un tanto de la volante Millaray Cortés, de la Fiorentina italiana; un penal de Nerea Sánchez, centrocampista del Eibar español, un autogol de la boliviana Aide Mendiola y un cabezazo de Milenka Pavez, zaguera del Unión Española.

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El encuentro fue el primero de dos partidos programados entre ambos países para esta Fecha FIFA, en la que volverán a jugar a puerta cerrada el martes próximo.

Chile dominó el encuentro abriendo el marcador en la primera mitad con dos goles de tiro libre de Cortés, al minuto 31, y Moreno al 41.

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En la segunda parte, llegaron otros dos tantos de Moreno, convertidos en los minutos 50 y 54, el penal de Sánchez, en el 79, el autogol de Mendiola al 81 y el remate de cabeza de Pavez, que cerró el marcador en la fracción 87.

Chilenas y bolivianas inician nuevos procesos luego de quedar eliminadas en la Liga de Naciones Femenina, que repartió cupos al próximo Mundial femenino que se disputará en Brasil en 2027.

La Roja finalizó séptima con 10 unidades en esa competencia, mientras que Bolivia se ubicó en la novena posición con un punto.

Ambos conjuntos no jugaban desde junio pasado, por la última fecha de la eliminatoria sudamericana, en la que Chile cayó por 2-1 frente a Ecuador y Bolivia 4-0 ante Perú.

El técnico chileno Luis Mena enfrenta estos compromisos con una nómina sin jugadoras de Colo Colo y Universidad de Chile, quienes se alistan para participar en la Copa Libertadores Femenina que comienza el próximo jueves.

Con este resultado, las chilenas aumentan a ocho su registro de triunfos sobre las bolivianas, que solo han ganado una vez. EFE

(foto)

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