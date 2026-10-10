Feijóo promete gobernar "con la verdad por delante" e imprimir a España un "cambio sereno, pero contundente"

10/10/2026 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de precampaña en Madrid ESPAÑA EUROPA MADRID POLÍTICA

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El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este sábado que hará un "cambio sereno, pero contundente" en España si logra gobernar tras las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que dirigirá el país "con la verdad por delante" y que "nunca" dejará "tirados" a los españoles cuando surjan problemas como, a su juicio, ha hecho el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha dicho en su primer acto de precampaña en el recinto de Ifema de Madrid, que ha estado presidido por el lema 'Por fin' con el que los 'populares' celebran el adelanto electoral.

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Feijóo ha presumido de sus 30 años de gestión pública. "Yo no vengo de las saunas ni de las cloacas, yo vengo de la gestión, de presentar y cuadrar presupuestos, de sostener los servicios públicos, de dar la cara en los buenos momentos y sobre todo en los difíciles", ha subrayado.

En este contexto, ha garantizado que sabe lo que "lo que es gobernar y lo que cuesta", que es consciente de lo que esperan los españoles de él y que colmará sus expectativas. Lo hará, ha dicho, convocando a la ciudadanía a un proyecto de "reconstrucción nacional" para un "cambio sereno, pero contundente".

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AZNAR, RAJOY Y PRESIDENTES AUTONÓMICOS

"España necesita abrir un tiempo nuevo y lo vamos a abrir. Vamos a reconstruir nuestras instituciones para que nadie vuelva a pensar que el poder está por encima de las normas. Nadie y tampoco nosotros. Que quede claro, el poder no está por encima de las normas en ninguna democracia, afecte a quien afecte", ha clamado el líder del PP.

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Al evento además de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida; el presidente del Senado, Pedro Rollán, los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; Galicia, Alfonso Rueda; Extremadura, María Guardiola; Murcia, Fernando López Miras, y la Comunidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca.