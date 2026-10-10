Ayuso insinúa que un grupo con antecedentes terroristas gestiona la acampada de Sol

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Madrid, 10 oct (EFE).- La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a la Delegación del Gobierno en Madrid "saber si es cierto que hay un grupo que ha tenido antecedentes terroristas propalestinos gestionando la acampada".

Así se ha pronunciado Díaz Ayuso en el primer mitin de precampaña de Feijóo, celebrado este sábado en Ifema, donde ha querido "saludar" a los acampados en la Puerta del Sol porque "ya son las 12". "Lo mejor de cada casa tenemos ahí", ha dicho.

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La presidenta madrileña también ha asegurado que países como Estados Unidos y Canadá han decidido "incluir formalmente en su lista de organizaciones terroristas mundiales a esa gente que tenemos hoy en la Puerta del Sol".

"No hay Estado de derecho debajo de esas tiendas", ha avisado Díaz Ayuso, quien ha resaltado que ante la Real Casa de Correos "hay un desorden y un caos que algún día sabremos porqué se está provocando".

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La líder popular también ha bromeado con el uso de plástico para la construcción de toldos en la acampada.

"Nos han llamado de El Ejido y nos ha dicho que no queda plástico para los invernaderos", ha señalado. EFE