Sectores gastronómico y turístico de Ceuta pierden un 60 % de la facturación por la crisis

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Ceuta, 5 oct (EFE).- El presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, ha asegurado este lunes que el sector turístico y gastronómico de la ciudad ha perdido este verano "más del 60 % de su facturación" como consecuencia de la crisis migratoria.

Bulaix ha ofrecido este dato durante el acto de homenaje tributado este lunes a Ceuta en el evento Alicante Gastronómica, que ha querido tener "un gesto de solidaridad" con la ciudad ante la crisis que sufre desde hace dos meses, según ha informado la Cámara de Comercio en un comunicado.

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El acto, impulsado por la Cámara de Comercio de Alicante y su presidente, Carlos Baño, ha contado con una delegación de la Cámara de Ceuta, que encabezó su presidente Karim Bulaix García, así como el secretario general de la organización ceutí, Joaquín Mollinedo.

"Os pedimos a todos que nos ayudéis a dar luz, a que podamos hacer llegar a todos los rincones de España que Ceuta necesita ayuda, que Ceuta necesita una solución", solicitó Karim Bulaix al público congregado en el Espacio Cámara en Alicante Gastronómica.

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En su intervención, el presidente de los comercios de Ceuta ha agradecido el gesto de Alicante y ha afirmado que "no es un detalle vacío el hecho de que hoy en el evento gastronómico más importante de la ciudad, posiblemente más importante a nivel nacional, nos hayan hecho este homenaje".

Desde su punto de vista, "es muy importante que no lo olvidemos ninguno: todos los días nos levantamos con una tristeza terrible porque hemos perdido nuestras calles, nuestras playas y nuestros parques, en definitiva porque hemos perdido nuestras vidas".

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El acto, incluido en la programación de Alicante Gastronómica, 'Ceuta-Alicante, el mar y la solidaridad que nos une. Bugao y La Ereta, producto y excelencia', ha contado con la participación de dos cocineros de ambas ciudades, Hugo Ruíz y Daniel Frías, quienes elaboraron un menú a cuatro manos.

El presidente de la Cámara de Alicante, Carlos Baño, explicó que ante la situación que sufre la ciudad de Ceuta era necesario "tender la mano a través de la gastronomía a la ciudad autónoma, que comparte con nosotros, la provincia de Alicante, un estilo de vida mediterráneo" y como respuesta ante las dificultades que sufre el empresariado de la provincia.

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Baño apuntó que "no es el momento de olvidar Ceuta, y todo lo que está viviendo la ciudad y sus empresarios". EFE