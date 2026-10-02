Confederación del Ebro avisa de crecidas súbitas y extraordinarias en barrancos de Tortosa

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Madrid, 2 oct (EFE).- La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha avisado en la madrugada de este viernes de previsibles crecidas "súbitas y extraordinarias" en los barrancos cercanos a Tortosa (Tarragona) que vierten al Ebro, debido a una tormenta estacionaria que ha acumulado más de 100 mm de agua en la zona desde la noche del jueves.

Entre los barrancos expuestos se encuentran los de Galera, Pelós, Foies, Pixadors y Rocacorba, entre otros, ha detallado el Centro de Proceso de Cuenca del Sistema Automático de Información Hidrológica de la Confederación Hidrográfica del Ebro en su cuenta de X.

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La célula convectiva estacionaria (una tormenta que se queda fija sobre un mismo punto de forma prolongada) lleva descargando agua sobre Tortosa desde las 22:30 horas de este jueves, ha abundado la fuente.

La CHE ha intensificado la vigilancia ante la previsión de lluvias intensas en distintos puntos de la cuenca y ha advertido de la posibilidad de que se produzcan estas crecidas súbitas en barrancos y cauces menores durante la madrugada y mañana del viernes.

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La advertencia de la CHE se produce después de que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) haya activado un aviso rojo por intensidad de lluvia en zonas del litoral de Tarragona y del interior norte y litoral de Castellón hasta la primera mitad del viernes.

Además, buena parte de Cataluña y Aragón se encuentran bajo avisos naranja y amarillo de AEMET, al igual que algunas zonas de Castilla-La Mancha. EFE

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