La ONU nombra al español Pablo Ruiz Hiebra nuevo coordinador residente en Cuba

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Naciones Unidas, 1 oct (EFE).- El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, anunció este jueves que el organismo ha nombrado al español Pablo Ruiz Hiedra nuevo coordinador residente en Cuba.

En su rueda de prensa diaria, Dujarric indicó que Ruiz ha tomado posesión de su cargo hoy.

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La ONU apuntó en un comunicado que Ruiz cuenta con más de 20 años de experiencia en distintos ámbitos como la gobernanza, la cooperación para el desarrollo o la prevención y recuperación de crisis.

Hasta ahora, Ruiz se desempeñaba como coordinador residente en Uruguay, donde dirigió y coordinó el equipo de la ONU en el país "para apoyar las prioridades nacionales en materia de desarrollo sostenible y fortalecer las alianzas entre el Gobierno, el sistema de la ONU y las partes interesadas".

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Previamente fue director nacional del Programa de la ONU para el Desarrollo (PNUD) en Colombia, donde prestó apoyo "en aspectos clave de la puesta en marcha del proceso de paz".

EFE

asg/rh/rrt/amd

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