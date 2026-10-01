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Jorge Jesus no habla de Ronaldo: "Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace"

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Copenhague, 1 oct (EFE).- El seleccionador portugués, Jorge Jesus, rechazó comentar la salida de la concentración la víspera de Cristiano Ronaldo tras la victoria de Portugal frente a Dinamarca (2-4) y resaltó la importancia del equipo.

"Lo más importante es que el equipo cree en lo que hace", dijo el seleccionador portugués, que esquivó varias preguntas vinculadas a lo ocurrido la víspera, cuando Ronaldo abandonó la concentración después de la comparecencia de Jorge Jesus y no haber jugado el partido anterior contra Noruega, pese a estar calentando media hora.

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En declaraciones a pie de campo a la televisión pública portuguesa RTP antes del encuentro en el Parken de Copenhague, Jorge Jesus había dicho que el asunto de Ronaldo estaba "cerrado" y que ya tendría tiempo para hablar de eso después del siguiente encuentro de Liga de Naciones del domingo contra Noruega.

En la rueda de prensa posterior al triunfo en Parken, Jorge Jesus destacó que había sido una victoria "de mucha calidad", que el equipo había mostrado un "nivel alto" y que se quería centrar en el encuentro del domingo antes que en "todo el resto que ha ocurrido".

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Preguntado si se arrepentía de haber dicho la víspera de que había jugadores "con estatus", en referencia a Ronaldo, contestó: "Cero, continúo pensando de la misma manera, hay jugadores con estatus. Para mí está claro como el agua, pero después las reglas son iguales para todos".

El seleccionador portugués, que considera que el de hoy en Parken ha sido el mejor de los tres partidos jugados y ganados por Portugal en esta Liga de Naciones, rechazó que el triunfo fuera un mensaje; en todo caso, sería uno de "calidad", de "un equipo que no tiene medio de arriesgarse defendiendo, aceptando el riesgo y que confía en lo que hace".

Al terminar el partido, Jorge Jesús se acercó con todos los jugadores a agradecer a los aficionados portugueses su apoyo y se puso al frente del grupo, algo que aseguró no obedecía a ningún motivo especial, sino que siempre lo ha hecho con todos sus equipos. EFE

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