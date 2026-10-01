Espí, radiante tras su manita de goles en San Marino: "Es una noche especial"

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El delantero del Real Madrid Carlos Espí expresó su satisfacción por los cinco goles marcados este jueves a San Marino en la abultada victoria por 0-13 de la selección española sub-21 en partido correspondiente a la fase de clasificación para el Europeo del próximo año, y afirmó que se trata de "una noche especial".

Espí se convirtió en el primer jugador de la historia de la Rojita en hacer un ´repóker' y lo hizo en su segundo partido de internacional en la categoría y el primero como titular.

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"La verdad es que es una noche especial. Tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo y muy contento. Estamos motivados de venir aquí a ganar y hemos luchado hasta el final. Sabíamos que íbamos a estar en área, estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento y ahí he estado", comentó Espí en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Fútbol.

Consideró un "orgullo" que todo el equipo se alegrase por él y atribuyó también el mérito de los cinco tantos al rendimiento del resto de jugadores. "Me han dado la enhorabuena", añadió el delantero valenciano, quien dedicó el logro a su familia y amigos.

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El seleccionador sub-21, David Gordo, valoró la labor de Espí, que también dio dos asistencias: "Haciendo su trabajo, que era conseguir goles y ayudar a que los compañeros también marcaran".

También consideró que el lateral del Málaga Rafita hizo "un muy buen partido" en su estreno con la sub-21.

Gordo se congratuló de que el equipo reaccionara tras la derrota ante Finlandia y de que demostrara que "no ha perdido el hambre".

"Hemos querido ganar desde el minuto uno y meter goles por el tema de la clasificación. Y además, creo que hemos jugado con muchísimo respeto por el rival", puntualizó el técnico.

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España jugará su último partido de la fase de clasificación en Ibiza el próximo martes, día 6, ante Rumanía, ante el que le vale una victoria o, incluso, un empate, al tener nueve goles de diferencia a su favor respecto a Finlandia, segundo clasificado con dos puntos menos, para conseguir el pase directo al Europeo. EFE