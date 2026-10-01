Activada la preemergencia por riesgo hidrológico en la cuenca del Mijares

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Madrid, 2 oct (EFE).- El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha declarado en la madrugada de este viernes la preemergencia y alerta hidrológica de nivel amarillo en la zona hidrológica del río Mijares, en el marco del Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones (PEI).

La Agencia de Seguridad y Emergencias autonómica ha instado, en un comunicado también difundido a través de la red social X, a los ayuntamientos de los municipios integrados en esta cuenca a activar de forma inmediata sus respectivos Planes de Actuación Municipal frente a Inundaciones o Planes Territoriales Municipales de Emergencias.

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Asimismo, ha solicitado a las corporaciones locales que intensifiquen la vigilancia sobre los cauces fluviales y los puntos tradicionalmente conflictivos de la zona, atendiendo a la guía de recomendaciones oficial.

Por último, el Centro de Coordinación de Emergencias recuerda que la evolución del estado de los cauces y sus caudales se puede monitorizar en tiempo real a través de los portales de la Confederación Hidrográfica correspondiente, mientras que la evolución de las precipitaciones puede consultarse mediante la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y las aplicaciones oficiales del servicio 112.EFE

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