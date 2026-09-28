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Unas 600 personas amanecen acampadas en Sol tras una noche sin incidentes ni lluvia

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Madrid, 28 sep (EFE).- Unas seiscientas personas han amanecido este lunes acampadas en la madrileña Puerta del Sol en protesta por la situación de la vivienda, tras pasar un noche sin incidentes y sin la anunciada lluvia.

En previsión del cambio de tiempo, los acampados cubrieron anoche con lonas las alrededor de 350 tiendas de campaña instaladas en el centro de la plaza, donde han pasado su segunda noche, algunos al raso.

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"Es durete, pero es que esto crece. Cada minuto, cada hora que pasa somos más tiendas, más personas, más ganas, más ilusión, más expectativas y más fuerzas para conseguir todo lo que nos propongamos", ha destacado a EFE Gonzalo Álvarez, uno de los portavoces del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, impulsor de la acampada.

Los protestantes se han organizado por turnos para que haya presencia continua en la Puerta del Sol y se mantenga la reivindicación.

El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid pide que el real decreto sobre vivienda, que se espera apruebe este martes el Consejo de Ministros, incluya medidas como contratos indefinidos de alquiler o la suspensión de los desahucio sin alternativa habitacional, entre otras.

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Un decreto que sería "la primera piedra para caminar" y acercarse a la meta real de acabar con el "negocio de la vivienda", según expresó este domingo en un discurso Valeria Racu, otra de las portavoces del sindicato.

"Quiero una casa, no una estafa" o "rentistas culpables, gobiernos responsables" son algunas de las consignas que se pueden escuchar en la plaza desde el comienzo de la acampada.

La acampada se inició a primeras horas de la noche del sábado, después de la manifestación que se celebró en el centro de Madrid para protestar por el desahucio de Maricarmen Abascal, la anciana que tuvo que abandonar su casa de alquiler tras 70 años residiendo en ella, y reclamar medidas efectivas para frenar la crisis de la vivienda.

A la protesta de Madrid seguirá este lunes una manifestación convocada por el Sindicat de Llogateres de Catalunya en Barcelona frente al lugar donde se celebrará un acto al que asistirá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha asegurado que el Ejecutivo trabaja contra reloj para llevar al Consejo de Ministros de este martes el real decreto sobre vivienda. EFE

(Foto) (Vídeo)

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