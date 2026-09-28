Sumar advierte de que el acuerdo sobre el texto del decreto de vivienda "sigue muy lejos"

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Madrid, 28 sep (EFE).- Sumar, socio del PSOE en el gobierno de coalición, ha advertido a primera hora de este lunes de que el acuerdo sobre el texto del decreto de vivienda que se quiere aprobar mañana en el Consejo de Ministros "sigue muy lejos".

"A esta hora estamos lejos de tener un acuerdo sobre el texto y vamos a seguir trabajando durante el día de hoy", explican fuentes de la formación.

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En este sentido, subrayan que no van a validar un texto que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía.

Un momento marcado por el reciente desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 que llevaba viviendo más de 70 años en un piso de el madrileño distrito de Retiro con una renta antigua, y la protesta social que ha desencadenado y que ha llevado a cientos de personas a acampar en la Puerta del Sol de Madrid desde el sábado por la noche.

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"El decreto debe escuchar el clamor de la calle: el texto queda aún lejos de dar una respuesta clara en puntos muy concretos", lamentan desde Sumar.

Entre estos puntos se refieren a una protección completa frente a los desahucios, la regulación de temporada y habitaciones, la prórroga de los contratos, atajar el fraude los pisos turísticos y la renovación de los contratos.

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"No vamos a permitir que se diluyan elementos que son centrales para atajar la crisis de vivienda que sufre nuestro país", avisan.

Desde la parte socialista del Gobierno responden que están trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en Consejo de Ministros un real decreto ley "ambicioso y transversal", que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

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Sostienen que la concreción de estos puntos sigue en negociación y que el Gobierno "está afanándose" en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al clamor social y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, alertó este domingo de que de la reunión del Consejo de Ministros no les vale que salga "cualquier real decreto" sobre vivienda, sino uno que "le meta mano a los fondos buitres".

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Durante su participación en un debate en el marco de la Fiesta del PCE, celebrada en Madrid, Díaz también alentó, en relación con la acampada en la Puerta del Sol de la capital, a que se movilicen "mucho y más".

"El problema principal que tiene nuestra gente hoy se llama vivienda" y "nos jugamos todo a esto", dijo al respecto. EFE