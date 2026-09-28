Rescatan y llevan a El Hierro a más de 368 personas que iban en tres cayucos

Las Palmas de Gran Canaria, 28 sep (EFE).- Salvamento Marítimo ha rescatado esta madrugada y desembarcado en El Hierro a 268 personas, entre ellas cuatro menores y 17 mujeres, que llevaban once días en el mar a bordo de un cayuco que partió de Parque Natural Varela (Guinea Bissau), y conduce a esta hora a la isla a dos nuevas expediciones que integran más de un centenar de migrantes.
La tripulación de la Salvamar Diphda ha sido la encargada de socorrer a este primer grupo, que ha arribado a La Restinga a las 01:14 horas, según han informado los servicios de emergencia de El Hierro.
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Entre los ocupantes de este cayuco hay naturales de Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Mali, Guinea Bissau y Costa de Marfil.
Tres de ellos han recibido asistencia sanitaria al sufrir diversas patologías y uno ha sido derivado al hospital de la isla con un prolapso hemorroidal con posible trombosis.
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Además, la Guardamar Polimnia ha socorrido a las 06:00 horas a otro grupo de un centenar de personas que iban en otro cayuco localizado a 65 kilómetros de La Restinga y que se prevé que sea desembarcado sobre las 09:15 horas.
La Salvamar Diphda ha intervenido de nuevo a las 05:37 horas al recibirse un aviso del SIVE sobre otro cayuco situado a 22 kilómetros al sur de El Hierro, donde prevé arribar con sus ocupantes, cuyo número se desconoce por el momento, sobre la misma hora, a partir de las 09:00 horas, según ha informado la sociedad estatal. EFE
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