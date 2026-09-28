¿Qué batería de medidas propone el Gobierno en el nuevo decreto que espera aprobar mañana?

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Madrid, 28 sep (EFE).- El Ministerio de Vivienda subraya que el Gobierno está trabajando con los grupos parlamentarios para aprobar este martes en el Consejo de Ministros un real decreto ley "ambicioso y transversal" que incluya una amplia batería de medidas urgentes para defender el derecho a la vivienda en diez ámbitos.

Tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años que llevaba viviendo más de 70 años en una vivienda en el madrileño barrio de El Retiro con un contrato de renta antigua, y la protesta creciente en la calle, con cientos de acampados en La Puerta del Sol, el Ejecutivo de Pedro Sánchez propone:

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1. Protección ante los desahucios. "Para que no haya una sola Maricarmen más", subrayan.

2. Prohibición de la compra especulativa a los fondos buitre ya que defienden que las viviendas son para vivir.

3. Estabilización de los contratos de alquiler para proteger a las personas que viven en comunidades en las que no se aplica la Ley de Vivienda frente a subidas "abusivas", así como al conjunto de la población frente a las renovaciones.

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4. Regulación del alquiler de temporada con el objetivo de acabar con el fraude en los contratos de corta duración.

5. Poner un IVA a los pisos turísticos para que tributen como lo que son, un negocio, y para frenar su proliferación.

6. Bonificaciones fiscales para las personas inquilinas con las que el Ejecutivo quiere rebajar el esfuerzo económico "de manera inmediata".

7. Bonificaciones fiscales para quienes bajen el precio del alquiler, a fin de incentivar que bajen las rentas de los alquileres.

8. Ayudas a la compra de la primera vivienda. Una medida dirigida a ayudar a las personas que quieren adquirir una vivienda pero no tienen ahorros previos.

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9. Blindaje del parque estatal de vivienda. "Para que nunca más una vivienda pagada con el dinero de todos acabe en manos de especuladores", apuntan desde el departamento que dirige Isabel Rodríguez.

10. Bajada del IVA a la construcción de vivienda protegida con calificación permanente porque entienden que la regulación se tiene que acompañar con la ampliación del parque de vivienda asequible.

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Desde Vivienda subrayan que la concreción de estos puntos sigue en negociación y que el Gobierno "está afanándose" en construir un acuerdo entre los grupos parlamentarios que responda al "clamor social" y mejore el acceso a la vivienda de la ciudadanía.

Sin embargo, Sumar, el socio de coalición del PSOE en el Gobierno, advierte de que el acuerdo sobre el texto sigue "muy lejos" y que no van a validar un texto "que no esté a la altura del momento que exige la ciudadanía".

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Sumar defendía que el decreto de vivienda, que inicialmente se quería aprobar en julio pero se retrasó por falta de apoyos, tenía que ir a este próximo Consejo de Ministros "sí o sí" y que no se contemplaba otra opción.

Incluso, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado a movilizarse contra el Ejecutivo del que forma parte. EFE

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