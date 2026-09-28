Podemos rechaza un acuerdo de mínimos y acusa a Sánchez de contener la presión con parches

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Madrid, 28 sep (EFE).- La eurodiputada y número dos de Podemos, Irene Montero, ha rechazado este lunes un acuerdo de mínimos para sacar adelante el decreto de vivienda y ha acusado al Gobierno de tratar de "contener" la presión social y la movilización en la calle con "parches".

"Eso es lo que quiere el PSOE y el presidente del Gobierno", ha advertido Montero en una entrevista en TVE, en la que ha señalado que "las cosas no están para mínimos" ni "parches" que beneficiarían a "los de siempre".

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Ha advertido al Ejecutivo de Pedro Sánchez de que Podemos no cederá en su posición y de que la fuerza social acampada en la Puerta del Sol "no se puede contener en una negociación partidista".

"¿Por qué no contienen a Junts y el PNV en sus demandas?", ha preguntado la eurodiputada, que ha apostado por mantener la presión en la calle para conseguir que se acabe con el "negocio de la vivienda" y ha insistido en que lo que hay que hacer es prohibir la venta para especular y los desahucios sin alternativa habitacional, expropiar las viviendas a los fondos "buitre" y bajar el precio de los alquileres.

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En su opinión, hay una fuerza social suficiente para conseguirlo y "diga lo que diga la negociación de partidos, este es un momento en el que ya esa negociación está desbordada". "Esa fuerza social no cabe en un real decreto", ha asegurado.

Montero cree que el Gobierno está negociando "primero" con Junts y PNV para generar el relato de que "no dan los números", hacerle un "trágala" a quienes están en la calle y decir que "no se podía hacer otra cosa".

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"Pues a lo mejor esta vez el 'trágala' lo tienen que tener aquellos partidos que están representando los intereses de los rentistas y especuladores", ha dicho. EFE