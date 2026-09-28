Más de 80 bomberos trabajan para dar por controlado el fuego de Igualeja (Málaga)

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Málaga, 28 sep (EFE).- Un total de 82 bomberos forestales participan este lunes en el dispositivo del Plan Infoca para dar por controlado el fuego declarado en la noche de este sábado en Igualeja (Málaga), que quedó estabilizado a las 19:50 horas de este domingo, lo que permitió levantar el confinamiento de los vecinos de este municipio y el vecino de Parauta.

La carretera A-397, que une Ronda y San Pedro Alcántara (Marbella), que permanecía cortada a consecuencia del incendio primero y durante la noche para facilitar el movimiento de los camiones de bomberos, ha reabierto a las 6:00 horas, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

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En esta vía, que conecta el interior de la provincia con la Costa del Sol, se recomienda a los conductores que circulen con precaución y sigan las indicaciones de los operativos.

Tras quedar estabilizado el incendio, durante la noche han permanecido en el terreno 110 bomberos forestales y cinco autobombas, entre otros medios, que se han centrado en refrescar zonas y estar vigilantes ante la posibilidad de que se reactivase algún foco.

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A primera hora de este lunes se han desplegado en la zona 82 bomberos forestales, cuatro técnicos de operaciones, un encargado de logística, tres agentes de medio ambiente, y un subdirector del Centro Operativo Provincial, con seis autobombas, un módulo de oficina técnica y una unidad médica, ha detallado el Infoca.

En principio no está prevista la incorporación de medios aéreos a estas tareas, si bien el director de extinción tiene a su disposición los operativos por si fuese necesario, ha explicado a EFE un portavoz del Infoca.

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A lo largo del domingo, el viento fue uno de los elementos que dificultaron las labores de extinción de este fuego, que se declaró a las 22:19 horas del sábado en las proximidades del paraje Mirador de Igualeja, en un terreno muy abrupto y con abundante combustible vegetal disponible. EFE