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Marinaleda (Sevilla) alquilará a los vecinos viviendas por un máximo de 20 euros al mes

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Marinaleda (Sevilla), 28 sep (EFE).- El Ayuntamiento de Marinaleda entregará en los próximos meses una promoción de 24 viviendas sociales que se encuentran en la última fase de sus obras, que serán ocupadas por sus inquilinos mediante un precio simbólico que estará entre 15 y 20 euros al mes.

El alcalde, Sergio Gómez (Con Andalucía), ha explicado a EFE que se trata de una serie de casas que forman parte del programa de vivienda asequible de este municipio de unos 2.600 habitantes, donde se mantiene un proyecto político de ahorro de dinero público que implica, entre otras cosas, que ningún cargo político cobra nada por su trabajo en el pueblo.

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De esta forma, se encuentran en la última fase dos promociones de 10 adosados por un lado y 14 por otro, casas de dos plantas que, con 20 euros al mes de tope, dan la opción de tener la vivienda en alquiler sin límite de tiempo, aunque la casa siempre es del ayuntamiento y no se puede poner en venta, con lo que “no se especula con la vivienda y siempre hay disponibles en el pueblo para quien lo necesite”.

Sergio Gómez ha concretado que él mismo vive en una casa levantada por un régimen parecido a los de las cooperativas de viviendas, en la barriada Hugo Chávez, mediante un sistema que hace que las personas que ocuparán las viviendas aporten su mano de obra y el tiempo trabajado se cuenta como horas para el precio final de la casa.

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Ha recalcado que en el municipio “la vivienda no se entiende como una mercancía sino como un derecho de las personas” y para evitar la especulación el ayuntamiento “pone a disposición el suelo y los medios técnicos y humanos necesarios”, con lo que no hay inversión privada ajena al pueblo.

El alcalde ha subrayado la importancia de colaboración entre administraciones para sacar adelante iniciativas como la de su pueblo.

Ha puesto sobre la mesa que el Gobierno aprobó el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, con 7.000 millones de euros para las comunidades autónomas durante cinco años, “y, al menos, el 40 por ciento debe destinarse a construcción o adquisición de vivienda”, y asigna a Andalucía 718,2 millones de euros de financiación estatal durante todo el periodo 2026-2030, a los que se suman como mínimo 478,8 millones de aportación autonómica, para una inversión mínima total de 1.197 millones.

“Andalucía ha recibido ya 136,8 millones de euros correspondientes a 2026, y todavía no ha salido la convocatoria andaluza que permita a un ayuntamiento como el de Marinaleda presentar una promoción nueva de vivienda pública con cargo a ese dinero”, de modo que entiende que habría que agilizar medidas como esa para “garantizar que ninguna persona se quede sin la casa que necesita”.EFE

fcs/vg/ros

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