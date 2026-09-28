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Las universidades se unen para crear el primer libro blanco sobre IA que pueda orientarlas

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Madrid, 28 sep (EFE).- La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) prepara un libro blanco sobre la IA en la universidad: la finalidad no solo es orientar a todas las instituciones en su uso sino también en el acceso a una herramienta que es costosa para la universidad.

"Tenemos que hacer un diagnóstico e inventario de qué herramientas se están utilizando y cómo, porque la IA ha entrado en las universidades a velocidades distintas", explica a EFE el rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y presidente de la comisión sectorial Crue-Digitalización, José Capilla.

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El objetivo no es solo orientar sobre una nueva manera de enseñar o evaluar, sino tratar de identificar oportunidades para acceder a la IA y compartirlas entre instituciones.

"Uno de los ejes en el que trabajamos es, como bloque, poder llegar a negociar precios en el acceso a estas plataformas, porque la IA supone un coste y nuestra propuesta puede permitir un acceso con un coste más razonable", señala.

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Capilla indica que la primera fase de este libro blanco sobre IA en la universidad, "el primero en el mundo", estará lista a final de año. Será un documento de orientaciones y en continúa actualización.

El primer eje se centrará en la gobernanza de las herramientas de la IA, desde la gestión, hasta su desarrollo y aplicación. Un segundo punto versará sobre la alfabetización, desde el profesorado hasta el personal de gestión administrativa y los alumnos: "Los estudiantes no pueden salir con un título universitario sin que se hayan familiarizado con estas herramientas".

Formar a los docentes en cómo enseñar y evaluar con la IA es "uno de los retos más importantes de las universidades españolas, que de momento no tiene respuesta", indica Capilla, que lo ve aún mayor en las enseñanzas no presenciales.

La vicerrectora de Coordinación y Transformación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Belén Vela, reconoce a EFE que pese a disponer de herramientas para detectar el fraude académico, la realidad es que actualmente ningún sistema puede garantizar con absoluta fiabilidad la identificación de uso de IA generativa.

"Las universidades no puedan confiar únicamente en herramientas tecnológicas para garantizar la integridad académica", señala, y por ello apuesta por diseñar actividades que exijan razonamiento, pensamiento crítico, creatividad, resolución de problemas y capacidad de aplicación de conocimientos.

La URJC ha abierto un proceso de reflexión con las direcciones de los 11 centros, facultades y escuelas de la universidad para compartir experiencias y buenas prácticas y apoya avanzar hacia marcos compartidos de actuación entre universidades.

El último informe 'La universidad española ante la inteligencia artificial: formación digital, competencias y empleo' elaborado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) en colaboración con DigitalES e InfoJobs incide en que el 64 % de las universidades señala la evaluación como la prioridad pedagógica más urgente.

El 80 % de las universidades ve necesario modificar los planes de estudio y solo un 29 % ofrece IA de forma interdisciplinar.

Además, seis de cada diez universidades tiene programas regulares de formación en IA aplicada a la gestión, a la docencia, a la investigación y a la transferencia del conocimiento, pero menos del 50 % del profesorado ha participado en los últimos dos años.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022853306)

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