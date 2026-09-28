Las hipotecas para vivienda ceden 3,5 % en julio y sufren mayor caída desde junio de 2024

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Madrid, 28 sep (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio fue de 43.372, un 3,5 % menos que en el mismo mes de 2025, en el que supone su mayor descenso desde junio de 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio de esas operaciones alcanzó 180.785 euros, el más elevado de la serie histórica, tras crecer un 10,9 %.

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El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 20 %.

En cuanto a los tipos de interés, para las hipotecas constituidas sobre viviendas el tipo de interés medio fue del 3,01 % -no superaba el 3 % desde enero de 2025-y el plazo medio de 26 años; el 37,7 ,% de las hipotecas sobre viviendas se constituyó a tipo variable y el 62,3 % a tipo fijo.

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El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97 % para las hipotecas sobre viviendas a tipo variable y del 3,03 % para las de tipo fijo.

En cuanto a cambios en las condiciones del préstamo, el número total de hipotecas con cambios en sus condiciones inscritas en los registros de la propiedad disminuyó un 18,6 % en julio en tasa anual.

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Las novaciones (o modificaciones con la misma entidad financiera) se redujeron un 19,3 %; las subrogaciones al deudor (cambia el titular) un 19,6 % y las subrogaciones al acreedor (cambia de entidad) un 3,8 %.

En su nota, el INE destaca que el 82,0 % de las 10.926 hipotecas con cambios en sus condiciones se debieron a modificaciones en los tipos de interés.

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Desglosados los datos por comunidades autónomas, aquellas con mayores aumentos en la tasa de variación anual en el número de hipotecas sobre viviendas en julio fueron Baleares (8,6 %); Asturias (8,1 %) y Galicia (7,1 %).

Las que presentaron mayores descensos fueron Cantabria (26,9 %); Aragón (20,5 %) y La Rioja (19,7 %). EFE