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La nigeriana Amina Bello le da empate al San Luis en casa del poderoso Tigres

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Monterrey (México), 27 sep (EFE).- La nigeriana Amina Bello convirtió un gol este domingo para darle al San Luis un empate 1-1 en casa del poderoso Tigres UANL en el torneo Apertura 2026 del fútbol femenino de México.

Bello anotó por las visitantes y Alexia Delgado lo hizo por las 'Amazonas' del entrenador español Pedro Martínez.

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Bello apareció por la banda izquierda en el minuto 23, se sacudió a la defensa y de pierna derecha puso el marcador 0-1, después de lo que Tigres salió a presionar y empató en el 49 con un gol en tiro libre de Delgado.

Con el resultado, Tigres se confirmó en el segundo lugar de la tabla de posiciones del grupo A con siete victorias, un empate, una derrota y 22 puntos, dos menos que el líder Rayados de Monterrey que unas horas antes derrotó por 1-2 al Puebla.

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La española Lucía García y la costarricense Valeria del Campo anotaron por las Rayadas, en tanto la salvadoreña Abigail López descontó por el Puebla.

García fue expulsada en el minuto 72, pero aun así las regias decidieron el partido con el gol de Del Campo en el minuto 90+1.

La novena jornada terminará este lunes con los partidos Atlante-Pumas UNAM y León-América. EFE

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