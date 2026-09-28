Espana agencias

La IA en la Educación: el reto de adaptar planes de estudio y formar al profesorado

Guardar

Ruth del Moral

Madrid, 28 sep (EFE).- En pleno debate sobre si se debe frenar la irrupción de la Inteligencia Artificial (IA) y tras el informe PISA que desvela una caída histórica de la comprensión lectora de los estudiantes de 15 años: ¿Se debe repensar su uso en la escuela y la universidad o adaptar los planes de estudio y formar al profesorado?.

PUBLICIDAD

El rector de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV), José Capilla, lo tiene claro: "Esto no se puede frenar. El que no entre quedará fuera e irá en perjuicio de su institución", señala durante una entrevista con EFE, en la que incide en que todas las universidades, públicas y privadas, están trabajando "muchísimo respecto a la gobernanza de la IA".

La clave es ver qué herramientas están utilizando y hacer un frente común para acceder a ellas a precios razonables: "Porque la IA supone un coste para las universidades", recalca Capilla, que ve muy preocupante la falta de soberanía de Europa en estas tecnologías y la gran dependencia tecnológica que tenemos de EEUU y China.

PUBLICIDAD

PISA 2025 ha evidenciado que los estudiantes españoles de 15 años utilizan la IA a diario para tareas escolares más que la media de la OCDE al tiempo que los directores de los colegios públicos ven insuficiente la capacidad digital de sus escuelas.

Sin embargo, los últimos datos del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señalan a EFE que 698.833 docentes están acreditados en competencias digitales, se han publicado 22.941 planes digitales de centro, distribuido 374.747 dispositivos y digitalizadas 278.449 aulas públicas.

Y Educación tiene previsto implantar este primer trimestre una 'IA Educativa' en los colegios de Ceuta y Melilla -como proyectos piloto-, que incluye desde el equipamiento informático hasta el entrenamiento de una IA específica para la Educación, que optimice los recursos, de respuestas a los alumnos y reduzca la carga burocrática, señalan fuentes del Ministerio.

"Pero hay que formar no tanto en la técnica sino en el sentido que queremos dar al uso de la IA", recuerda a EFE la profesora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluyna (UOC) e investigadora educativa, Laia Lluch, que afirma que el debate no es cuánta IA se usa, ni en que en qué materias, sino para qué tareas y en qué momento del aprendizaje es mejor.

Lluch advierte de que la falta de comprensión lectora no es responsabilidad solo del docente: "¿Cuántos días a la semana leemos con nuestros hijos o comentamos una lectura juntos?", reflexiona.

Otros retos son introducir la IA en los planes de estudio y evaluar a un alumnado que se apoya cada vez más en esta herramienta.

"Los alumnos de primaria y secundaria no tienen conciencia de cuándo la IA es un sustituto de su pensamiento o es una ayuda", señala a EFE Alejandra Scherk, cofundadora The Brain School, y licenciada en Derecho y Economía por la universidad Pompeu Fabra, que aboga por una IA específica para adolescentes utilizada como si fuera un tutor: que corrija deberes, pregunte la lección o revise si un esquema está bien hecho.

Ve conveniente más trabajo en el aula, pequeños exámenes y más evaluación continua para asegurar el trabajo constante.

Una propuesta que apoya la vicerrectora de Coordinación y Transformación Digital de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (URJC), Belén Vela: "Avanzar hacia una evaluación más diversa, personalizada y continua, que combine actividades realizadas en el aula, pruebas síncronas, presentaciones orales, resolución de casos prácticos", dice a EFE.

El rector de la Politécnica de Valencia señala además que hay que estudiar "muy bien cómo se hace la supervisión, para evaluar correctamente el aprendizaje del estudiante sin la interferencia del uso de la IA".

"Es lógico que en un examen no se utilice la IA generativa, tanto en materias científicas como en sociales", incide, después de que en la PAU se hayan usado sistemas de detección de radiofrecuencias.

Capilla aboga por introducir la IA de forma trasversal en todos los niveles de la universidad y reconsiderar contenidos de la formación, "igual que con la entrada de la computación se cambiaron los métodos de cálculo en los planes de estudio de las ingenierías".

 "No se resuelve poniendo asignaturas de IA. Los programas de las materias deben reformularse así como la manera de impartir los contenidos", recalca, al tiempo que la vicerrectora de la URJC explica que su universidad está "impulsando iniciativas para que el profesorado pueda integrarla la IA en sus metodologías docentes.

De hecho el interés del profesorado por formarse en esta tecnologías ha crecido en la URJC y los cursos presenciales se han convertido en autoformación: "Ya se han registrado más de 1.100 matrículas".

También las guías docentes exigen que las asignaturas especifiquen los derechos y prohibiciones relacionados con el uso de la IA en las actividades académicas y de evaluación.EFE

(Recursos de archivo en EFEServicios: 8022853306)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

El PSOE trabaja “contrarreloj” para hacer en 24 horas el trabajo que no ha hecho en ocho años, tratando de contentar a Sumar o Podemos, pero también a Junts

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Isabel Pantoja recuerda a Paquirri con un gesto hacia Kiko Rivera en plena actualidad por el legado del torero

La tonadillera ha enviado un arreglo floral a la tumba del diestro con una significativa dedicatoria en el 42 aniversario de su muerte

Isabel Pantoja recuerda a Paquirri con un gesto hacia Kiko Rivera en plena actualidad por el legado del torero

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El Ejecutivo prepara el relevo de Miguel Ángel Pérez Triano, que dejará el puesto tras ocho meses al frente de la Delegación, y sitúa al socialista David de la Encina, exalcalde de El Puerto de Santa María y nacido en Ceuta, como su posible sustituto

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El cambio de estación también altera el apetito: ¿por qué el frío nos da hambre?

Cuando las temperaturas bajan, el organismo necesita mantener estable su calor interno

El cambio de estación también altera el apetito: ¿por qué el frío nos da hambre?

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Como todos los días, el precio de hoy de los combustibles en distintas ciudades de España

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Última hora de la acampada en Sol y el decreto Maricarmen, en directo: el Gobierno contempla prohibir la compra a los fondos buitre y bonificar a caseros e inquilinos

Moncloa cesa al delegado del Gobierno en Ceuta la misma semana que su exjefe de Gabinete declara ante la jueza por el aviso del CNI que anticipó la entrada masiva

El presidente que pasa de la residencia oficial y prefiere hacer todos los días 76 kilómetros en coche para seguir viviendo en su pueblo

Pedro Sánchez tiene 24 horas para contentar a todo el mundo con el ‘decreto Maricarmen’, pero el reto es mayúsculo: chocan las prioridades de Junts, Sumar y los manifestantes

El repunte de la amenaza rusa en la frontera pone a España en la primera línea de la misión de la OTAN: tres despliegues en una semana

ECONOMÍA

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 28 de septiembre

Europa invierte en inteligencia artificial, pero pierde la carrera exportadora de sus componentes clave

Los jubilados cobran más y se retiran más tarde: la pensión media sube un 4,6% en un año y ya alcanza los 1.576 euros

La otra cara de la longevidad: las jubilaciones demoradas se triplicarán en la próxima década, según un estudio

China golpea a Alemania y hunde sus exportaciones de coches y maquinaria: el gigante asiático ya no vende solo productos baratos como ropa o juguetes

DEPORTES

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

La posición de Fernando Alonso y Carlos Sainz en el campeonato de pilotos de la F1

Joao Félix habla sobre su paso por la liga española: “¿Ir al Real Madrid? ¡Hubiera sido el mayor traidor del fútbol! El Barça fue un sueño”

La Europa de Alcaraz y Jódar se lleva la Laver Cup gracias a una trabajada victoria de Zverev ante Tien

Un luchador de la UFC aconseja a Topuria sobre una posible revancha contra Gaethje: “Después de una paliza como esa, yo le diría que no tome la pelea con Justin”

El Gran Premio de Azerbaiyán vuelve a evidenciar los problemas de Fernando Alonso con el monoplaza de Aston Martin