La firma de hipotecas para vivienda cede el 3,5% en julio, su mayor caída en casi dos años

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Madrid, 28 sep (EFE).- El número de hipotecas constituidas sobre viviendas en julio fue de 43.372, un 3,5 % menos que en el mismo mes de 2025, en el que supone su mayor descenso desde junio de 2024, según los datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El importe medio de esas operaciones alcanzó 180.785 euros, el más elevado de la serie histórica, tras crecer un 10,9 %.

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El importe medio de las hipotecas sobre el total de fincas inscritas en los registros de la propiedad, procedentes de escrituras públicas realizadas anteriormente, creció un 20 %. EFE