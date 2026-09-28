Investigan la muerte de una mujer en un piso incendiado en Oviedo

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Oviedo, 28 sep (EFE).- La Policía Nacional está tratando de esclarecer las circunstancias de la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue hallado medio calcinado cuando los bomberos acudieron este domingo a sofocar un incendio en una vivienda de Oviedo.

Fuentes de la Jefatura Superior de Policía han apuntado este lunes a EFE que por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

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El incendio se declaró a primera hora de la mañana del domingo en un piso situado en el número 4 de la calle Eugenio Tamayo de la capital asturiana y fueron los bomberos los que localizaron en su interior el cuerpo sin vida, que presentaba distintas quemaduras, y que en un primer momento se pensó que correspondía a un varón.

Las causas del incendio, que solo afectó a la habitación en la que se encontró el cadáver, y de la muerte de la mujer están siendo objeto de investigación. La Policía Nacional sigue recabando evidencias y barajando distintas hipótesis. EFE

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