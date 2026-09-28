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El XXXIII Curso Internacional de Defensa de Jaca aborda desde este lunes el poder de la información en los conflictos

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El XXXIII Curso Internacional de Defensa, organizado por la Cátedra 'Miguel de Cervantes de las Armas y las Letras' de la Academia General Militar, junto con la Universidad de Zaragoza, con el título 'El poder de la información: Medios de Comunicación Social en los conflictos modernos y su influencia en las operaciones militares', se inaugura este lunes, 28 de septiembre, en el Palacio de Congresos de la ciudad de Jaca y se desarrollará hasta el viernes 2 de octubre.

En esta edición se va a abordar la relación entre los medios de comunicación y las operaciones militares en los conflictos actuales, que es fundamental porque ambos actores, la información y las Fuerzas Armadas, tienen una influencia directa y recíproca en la manera en que se desarrollan, se perciben y se resuelven las guerras modernas.

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La inauguración del curso va a correr a cargo del director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), teniente general Miguel Ballenilla y García de Gamarra, que impartirá una conferencia sobre 'El poder de la información'.

Además, en esta primera jornada se va a abordar la cobertura mediática en conflictos contemporáneos. En los días siguientes se debatirá sobre la estrecha relación entre propaganda, desinformación y opinión pública; la comunicación estratégica en las operaciones militares; el impacto de las redes sociales y de las tecnologías digitales en las operaciones, y la figura del reportero en zona de conflicto.

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Uno de los objetivos del curso es analizar temas actuales relacionados con el Ejército de Tierra, que sean de interés para estudiantes universitarios y de postgrado, así como para militares y civiles en general.

En definitiva, civiles y militares, juntos, profundizando en un asunto de actualidad, desde una perspectiva de seguridad y defensa. Para ello, se va a contar con 13 ponentes del más alto nivel, desde profesores y catedráticos del ámbito académico, a oficiales de las Fuerzas Armadas, diplomáticos y representantes de distintas administraciones y empresas.

En esta edición se han inscrito alrededor de 200 alumnos, lo que supone incrementar ligeramente la cifra del año pasado. Dos terceras partes son menores de 35 años y hay representantes de cinco países. Además, se han inscrito alumnos de todas las comunidades y ciudades autónomas españolas, y de numerosas universidades.

Por otra parte, de forma paralela al desarrollo del Curso en Jaca, del 28 de septiembre al 1 de octubre, como viene siendo habitual en la programación de los últimos años, se desarrollará un ciclo paralelo compuesto por una conferencia diaria impartida en el Patio de la Infanta de la Fundación Ibercaja en Zaragoza, a las 18.30 horas.

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EuropaPress

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